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«Валенсия» – «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (18.05.2025)

сегодня, 11:53
Валенсия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.44. Победа «Атлетика» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.43 3.06 3.32
Pari 2.45 3.00 3.35

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Валенсия» является средней командой в Ла Лиге. Команда располагается в середине таблицы, и занимает 11 место в таблице с 45 баллами. «Летучие мыши» отстают от зоны еврокубков всего на три очка. Два последних матча «Валенсии» завершились победой над «Хетафе» (3:0), и минимальным поражением от «Алавеса» (0:1).

«Атлетик» отлично проявляет себя в нынешнем сезоне. В активе клуба 67 баллов, что позволяет ему занимать 4 место в турнирной таблице чемпионата Испании. От тройки лидеров его отделяют всего три очка. Два последних матча «Атлетика» завершились победами над «Алавесом» (1:0), и «Хетафе» (2:0).

Информация для ставок

  • «Валенсия» проиграла один из пяти последних матчей
  • «Атлетик» выиграл пять матчей из десяти
  • В двух последних матчах «Атлетик» не пропускал

Прогноз

Вся информация перед этим матчем намекает на то, что команды наверняка смогут забить друг другу минимум по одному мячу. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 1.98 1.76 1.58 2.42 1.25 3.64
Pari 1.58 2.40
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