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Ди Мария попрощался с фанатами «Бенфики»

вчера, 09:06

Нападающий «Бенфики» Анхель Ди Мария прокомментировал неудачу лиссабонского клуба в чемпионате, а также свой уход из команды. «Бенфика» уступила чемпионский титул «Спортингу».

Это был не тот итог, которого мы хотели в чемпионате. Мы много работали, чтобы достичь нашей цели. Очень больно заканчивать всё таким образом после такого долгого года. Это был мой последний матч чемпионата в этой футболке, и я горжусь тем, что смог снова её надеть. Спасибо болельщикам за поддержку.

Ранее уже сообщалось о том, что «Бенфика» не будет продлевать контракт с игроком.

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112910415
112910415
вчера в 10:54
Минорные ноты тоже случаются...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:17
Правильное решение,попращался хорошо и пора домой.
Гость
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