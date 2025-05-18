Ди Мария попрощался с фанатами «Бенфики»

Нападающий «Бенфики» прокомментировал неудачу лиссабонского клуба в чемпионате, а также свой уход из команды. «Бенфика» уступила чемпионский титул «Спортингу».

Это был не тот итог, которого мы хотели в чемпионате. Мы много работали, чтобы достичь нашей цели. Очень больно заканчивать всё таким образом после такого долгого года. Это был мой последний матч чемпионата в этой футболке, и я горжусь тем, что смог снова её надеть. Спасибо болельщикам за поддержку.