«Рома» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (18.05.2025)

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сегодня, 12:16

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.41. В случае победы «Милана», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать за 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Рома» на старте чемпионата полностью провалилась, и весь первый круг провела внизу таблицы. Но, несмотря на неудачи в начале сезона, сейчас команда идёт в зоне еврокубков, на шестом месте, с заработанными 63 очками. Два последних матча «Ромы» завершились победой над «Фиорентиной» (1:0), и поражением от «Аталанты» (1:2).

«Милан» на данный момент находится в середине таблице, занимая восьмую строчку в турнирной таблице, он имеет 60 очков. До зоны еврокубков ему не хватает всего трёх очков. Ранее «Милан» выступал в Кубке Италии, где, дойдя до финала, минимально проиграл «Болоньи» (0:1). Два последних матча команды в Серии А завершились победами над «Дженоа» (2:1), и «Болоньей» (3:1).

Информация для ставок

«Рома» проиграл два из десяти последних матчей

«Милан» в последней игре прервал серию побед, состоящую из четырёх матчей

В 16 домашних матчах «Рома» не проигрывала, 14 побед и 2 ничьи

Прогноз

Уже сейчас можно сказать, что команды наверняка порадуют болельщиков забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мостбет.