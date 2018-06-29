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Рейнгольд: «Я бы в матче против Испании поставил тандем Смолова и Дзюбы»

сегодня, 08:12
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд делится мыслями о сопернике сборной России по 1/8 финала ЧМ-2018, команде Испании:

«Вы знаете, сборная России нас уже давно приучила к тому, что с испанцами мы играем очень-очень тяжело. Не надо сейчас говорить о том, что мы достойно выглядели в товарищеской игре в Санкт-Петербурге, которая прошла осенью прошлого года, не надо ее вспоминать. Скорее всплывают в памяти разгромные поражения на Евро-2008. Да, в Петербурге испанцы победить не сумели, но эта встреча - не показатель. Дело в том, что испанцы играют в свой футбол на удержание мяча, они его не меняют. „Раздевают“ другие команды они тем, что берут мяч и не отдают его, заставляют соперника бегать. 

Но я считаю, что шанс их пройти всё же есть. В чем он заключается? Испанцы сами выглядят не очень хорошо на этом турнире, неважно играют. Я смотрел все их матчи на чемпионате мира и отмечу, что их физическое состояние оставляет желать лучшего. А раз „физика“ хромает, значит, можно им противостоять. Нам самим надо как раз делать упор на физическое состояние футболистов сборной России. Если, конечно, игроки Черчесова уже не прошли свой пик. Единственное, чем мы можем взять испанцев, это беготней. Надо не позволить им играть свободно в середине поля, надо их прихватывать и персонально, и в своих зонах. Если мы это сможем сделать, то реальный шанс пройти в четвертьфинал у нас есть. Тогда можем претендовать на успех. Если же мы позволим им комбинировать у нашей штрафной, как это позволяли делать даже португальцы, то ничем хорошим для нас это не закончится. Очень многое сейчас зависит от самого Черчесова - какую тактику он выберет.

Нам надо самим атаковать в этом матче, не отсиживаться в обороне. Я бы поставил тандем Смолова и Дзюбы. Нам надо попробовать сыграть в давление на испанскую оборону, самую слабую линию нашего соперника. Если выйдем с одним форвардом, давления этого не будет. Видно же, что испанские футболисты - обыкновенные люди. Они тоже могут нервничать, ошибаться. Так что надо на них давить. Я сыграл бы в два форварда - это снизит давление и на наших центральных защитников, Игнашевича и Кутепова. Да, будет при этом определенный риск, но зато у нас будет шанс реализовать одну из своих атак, воплотить ее в забитый мяч».

Все пары 1/8 финала ЧМ-2018

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:39
Дело не в Смолове и Дзюбе. Боюсь, что мяч до них вообще доходить не будет...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:37
Про тандем не знаю, а вот Самедова на Зобнина поменять надо, а вместо Зобнина опорником Кузяева.
Sem25
Sem25 ответил Остапчук 67
сегодня в 10:32
Остапчук 67:
Главное, лишить Испанию возможности спокойно владеть мячом. Жесткий прессинг по всему полю расшатает их, а голы забьем.
Это понятно, все знают как играть...только не все могут так сыграть.Уверяю тебя, игроки Реала и Барсы видели все в футболе, разбивали любой прессинг за последние десять лет. Ты правда считаешь, что российские "коммерсанты" их могут чем-то удивить???
Знатог
Знатог
сегодня в 10:16
Какой там тандем, на 12-го игрока надо ставить, только он поможет!
Знатог
Знатог ответил За Ливерпуль
сегодня в 10:15
За Ливерпуль:
Не надо витать в облаках,у наших нет не единого шанса!
Да, у ливерпуля нет не единого шанса!
Аксинья
Аксинья ответил Зенитовский водолаз
сегодня в 10:13
Зенитовский водолаз:
Воспитанники зенита тянут со дна эту Сборнаяю
Воспитанников Зенита в сборной нет - есть только гастербайтеры...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 09:39
Я бы накануне игры подсыпал сборной Испании Пурген. Тогда у наших появился бы шанс. Гыгыгы
Аксинья
Аксинья
сегодня в 09:38
"Тёму и Федю бросить в атаку
Игнаш и Кутепа захлопнут окно,
Рамос и Пика получат под сра@у"
Дедушка старый - ему всё-равно...
За Ливерпуль
За Ливерпуль ответил Знатог
сегодня в 09:20
Знатог:
Вообще, Испания уже давно не представляет собой грозную силу. Мы с ними играли в 2008 (1:4, 0:3), в то время как раз они находились на пике формы. с тех пор многое изменилось. Можно играть почти на равных. Хорошая защита, хороший вратарь (не Акинфеев), и контратаки. С перспективой на пенальти.
Господи какие же вы наивные.
За Ливерпуль
За Ливерпуль
сегодня в 09:18
Не надо витать в облаках,у наших нет не единого шанса!
Зенитовский водолаз
Зенитовский водолаз
сегодня в 09:15
Воспитанники зенита тянут со дна эту Сборнаяю
Знатог
Знатог
сегодня в 08:57
Вообще, Испания уже давно не представляет собой грозную силу. Мы с ними играли в 2008 (1:4, 0:3), в то время как раз они находились на пике формы. с тех пор многое изменилось. Можно играть почти на равных. Хорошая защита, хороший вратарь (не Акинфеев), и контратаки. С перспективой на пенальти.
Jum13
Jum13
сегодня в 08:37
Зачем Смолов? Ходить по полю и принимать мяч в районе центрального круга? Сделайте ему еще одну татуху и пусть сидит отдыхает!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 08:37
Смолов физически слабый футболист. Он сразу вывалит язык, от любого единоборства он падает - пусть сидит на лавке!
drug01
drug01
сегодня в 08:35
Нет разницы оба слабы!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:26
А еще можно с самого начала провоцировать Пике и Рамоса любыми способами.
Они в игре не гнушаются ни чем, не нужно и нам гнушаться - чем подлее, тем лучше.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:18
Главное, лишить Испанию возможности спокойно владеть мячом.
Жесткий прессинг по всему полю расшатает их, а голы забьем.
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