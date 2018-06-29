Рейнгольд: «Я бы в матче против Испании поставил тандем Смолова и Дзюбы»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд делится мыслями о сопернике сборной России по 1/8 финала ЧМ-2018, команде Испании:

«Вы знаете, сборная России нас уже давно приучила к тому, что с испанцами мы играем очень-очень тяжело. Не надо сейчас говорить о том, что мы достойно выглядели в товарищеской игре в Санкт-Петербурге, которая прошла осенью прошлого года, не надо ее вспоминать. Скорее всплывают в памяти разгромные поражения на Евро-2008. Да, в Петербурге испанцы победить не сумели, но эта встреча - не показатель. Дело в том, что испанцы играют в свой футбол на удержание мяча, они его не меняют. „Раздевают“ другие команды они тем, что берут мяч и не отдают его, заставляют соперника бегать.

Но я считаю, что шанс их пройти всё же есть. В чем он заключается? Испанцы сами выглядят не очень хорошо на этом турнире, неважно играют. Я смотрел все их матчи на чемпионате мира и отмечу, что их физическое состояние оставляет желать лучшего. А раз „физика“ хромает, значит, можно им противостоять. Нам самим надо как раз делать упор на физическое состояние футболистов сборной России. Если, конечно, игроки Черчесова уже не прошли свой пик. Единственное, чем мы можем взять испанцев, это беготней. Надо не позволить им играть свободно в середине поля, надо их прихватывать и персонально, и в своих зонах. Если мы это сможем сделать, то реальный шанс пройти в четвертьфинал у нас есть. Тогда можем претендовать на успех. Если же мы позволим им комбинировать у нашей штрафной, как это позволяли делать даже португальцы, то ничем хорошим для нас это не закончится. Очень многое сейчас зависит от самого Черчесова - какую тактику он выберет.

Нам надо самим атаковать в этом матче, не отсиживаться в обороне. Я бы поставил тандем Смолова и Дзюбы. Нам надо попробовать сыграть в давление на испанскую оборону, самую слабую линию нашего соперника. Если выйдем с одним форвардом, давления этого не будет. Видно же, что испанские футболисты - обыкновенные люди. Они тоже могут нервничать, ошибаться. Так что надо на них давить. Я сыграл бы в два форварда - это снизит давление и на наших центральных защитников, Игнашевича и Кутепова. Да, будет при этом определенный риск, но зато у нас будет шанс реализовать одну из своих атак, воплотить ее в забитый мяч».

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