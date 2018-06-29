РФС признал Смолова лучшим игроком сезона. Семин — лучший тренер

Исполком РФС утвердил список лауреатов - лучших игроков, тренеров, арбитров и команд РФ по итогам минувшего сезона.
Лучший футболист года: Федор Смолов («Краснодар»).
«Надежда» (юноши до 21 года): Александр Головин (ЦСКА).
Лучший тренер года: Юрий Семин («Локомотив»).
Лучший арбитр года: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Лучшая команда года: «Локомотив» (Москва).
За вклад в развитие футбола: Сергей Галицкий («Краснодар»).
Напомним, со следующего сезона заявки команд РФПЛ сократятся до 25 игроков.