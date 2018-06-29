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РФС признал Смолова лучшим игроком сезона. Семин — лучший тренер

сегодня, 13:14

Исполком РФС утвердил список лауреатов - лучших игроков, тренеров, арбитров и команд РФ по итогам минувшего сезона.

Лучший футболист года: Федор Смолов («Краснодар»).

«Надежда» (юноши до 21 года): Александр Головин (ЦСКА).

Лучший тренер года: Юрий Семин («Локомотив»).

Лучший арбитр года: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Лучшая команда года: «Локомотив» (Москва).

За вклад в развитие футбола: Сергей Галицкий («Краснодар»).

Напомним, со следующего сезона заявки команд РФПЛ сократятся до 25 игроков.

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил 60spartak na cska
сегодня в 17:15
60spartak na cska:
этого строителя зюганов разнес в пух и прах!
Все одни - одна шайка. что зюганов, что жирик, что все остальные. Карманные оппозиционеры. Ну разнес он мутко, пенсионную реформу, и что произошло? Ровным счетом ничего.
Заброда
Заброда ответил MIvan
сегодня в 17:11
MIvan:
Смолов, лучший игрок.... куда катится наш футбол???
А безбородов лучший арбитр - это плевок в лицо болельщикам.
MIvan
MIvan
сегодня в 17:02
Смолов, лучший игрок.... куда катится наш футбол???
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Ruzzik
сегодня в 17:01
Ruzzik:
При чем здесь митрополит, если спартак семинольный?
Беда, если ты не въехал в шутку.
60spartak na cska
60spartak na cska ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:59
AntiherQ1488:
Митрополит Грозовский - еще не скоро освободится))
этого строителя зюганов разнес в пух и прах!
Ruzzik
Ruzzik ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:59
AntiherQ1488:
Митрополит Грозовский - еще не скоро освободится))
При чем здесь митрополит, если спартак семинольный?
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Риелтор с берегов Невы
сегодня в 16:56
В этом году он не забил больше всех мячей. Что за бред??
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил AmIIIeR89
сегодня в 16:36
AmIIIeR89:
Странно, Смолов... ЧМ в очередной раз подтвердил полную и абсолютную зависимость Федора от команды. Если команда не поднесет на блюдечке чистый мяч (как в Краснодаре), то Смолов становится абсолютно инородным телом. В том же Краснодаре - Классон на порядок более сильный и полезный футболист чем Смолов
Забыл его тренера, он рассказывал, что у Смолова есть удар, скорость, но он бестолковый сам по себе. Его научили в Краснодаре под определённую схему играть, открываться в одну определённую зону и всё... А партнёры просто стараются туда доставить мяч.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:27
лучший дюба он же так на76 зениту что никто так не сможет
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mihaluch
сегодня в 16:13
mihaluch:
Мутко сейчас строитель, в его проекте построение в Питере храма Фурсенко блаженного.
Митрополит Грозовский - еще не скоро освободится))
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил AmIIIeR89
сегодня в 16:13
++ неслабый такой изъян
mihaluch
mihaluch ответил Shamil79
сегодня в 16:11
Shamil79:
а почему Мутко нигде не упомянут? забыли уже....
Мутко сейчас строитель, в его проекте построение в Питере храма Фурсенко блаженного.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 16:00
Лучший футболист года: Федор Смолов («Краснодар»).

60spartak na cska
60spartak na cska
сегодня в 15:57
лучший в рпфл это литейный!!!в 10 лучших остальные 9 его клонов!
Alista
Alista ответил Shamil79
сегодня в 15:50
Shamil79:
а почему Мутко нигде не упомянут? забыли уже....
Мутко пожизненно лучший, больше не осуждается, так принято у речников.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 15:40
а почему Мутко нигде не упомянут? забыли уже....
Ruzzik
Ruzzik ответил за
сегодня в 15:34
за:
Бритвенный станок убрал все его шероховатости. )))
Так якобы лучшим был весь сезон небритым.
Abradva
Abradva
сегодня в 15:31
Как только Глушакова не продвинули в лучшие, все-таки боятся гнева болельщиков.
за
за ответил Ruzzik
сегодня в 15:29
Ruzzik:
Смолов лучший? Странно как-то, или банк Тинькофф постарался.
Бритвенный станок убрал все его шероховатости. )))
Знаю где трофей
Знаю где трофей ответил DVoxNN
сегодня в 15:29
DVoxNN:
Спартач Безбородов из Питера? У бакланов опять крышу сорвало.
В Питере есть продажные 16и, типа панова и безбородова, как говорится не без уродов.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:27
Фернандеш лучший игрок в РФПЛ в этом году.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 15:19
Странно, Смолов... ЧМ в очередной раз подтвердил полную и абсолютную зависимость Федора от команды. Если команда не поднесет на блюдечке чистый мяч (как в Краснодаре), то Смолов становится абсолютно инородным телом. В том же Краснодаре - Классон на порядок более сильный и полезный футболист чем Смолов
cska plus
cska plus
сегодня в 15:19
Главное федун протолкнул безбородова.
KavKazz
KavKazz
сегодня в 15:11
Семин бесспорно лучший!!
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 15:04
Спартач Безбородов из Питера? У бакланов опять крышу сорвало.
Alex-96
Alex-96
сегодня в 15:04
"Лучшему футболисту" то что он лучший пристало на ЧМ доказывать, тем более на домашнем.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 14:45
Мячей больше всех забил, основание для величания лучшим есть. С этим можно соглашаться, а можно оспаривать. Бесспорно следующее: бездарь в футбольном плане два года лучшим снайпером не станет. Да и один год не станет. Мне непонятен шквал критики. Он ведь ещё ничего не успел сделать. На замены в концовках выходил. А его с упоением топчут и поливают грязью. Это травля, вкус к которой я вижу у множества людей. Сначала все ныли про позор который нас ждёт и топтали черчесова. Позор не состоялся, а вкус к безнаказанному избиению остался. И ныть нравится, теперь ждут проигрыша испанцам и топчат смолова.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 14:37
В этом сезоне банщик лучший!
Томаш Хаберли
Томаш Хаберли
сегодня в 14:37
Юрий Павлович Семин действительно лучший!!!!!
Accinit
Accinit
сегодня в 14:37
Сколько фидун выложил бабла для лучшего для безбородова?
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