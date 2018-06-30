Официальная продукция сборной Германии сильно упала в цене

Цены на официальную продукцию сборной Германии в немецких магазинах упали после вылета национальной команды с чемпионата мира. Как отмечает авторитетное немецкое издание, в магазинах Мюнхена цена лицензионной футболки сборной Германии упала с 80 до 50 евро.
Сборная Германии на групповом этапе ЧМ-2018 победила Швецию (2:1), но проиграла сборным Мексики (0:1) и Южной Кореи (0:2).
Цена на футболку действующих чемпионов мира⚽️— DW (на русском) (@dw_russian) 29 июня 2018 г.
vs.
цена на футболку сборной, которую выкинули на групповом этапе😒https://t.co/yKLDxervt3 pic.twitter.com/4Ar7EZdrEF
Мексикано-корейский экономический удар...
Мексикано-корейский экономический удар...