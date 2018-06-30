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Официальная продукция сборной Германии сильно упала в цене

сегодня, 06:17

Цены на официальную продукцию сборной Германии в немецких магазинах упали после вылета национальной команды с чемпионата мира. Как отмечает авторитетное немецкое издание, в магазинах Мюнхена цена лицензионной футболки сборной Германии упала с 80 до 50 евро.

Сборная Германии на групповом этапе ЧМ-2018 победила Швецию (2:1), но проиграла сборным Мексики (0:1) и Южной Кореи (0:2).

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 08:28
Футбол делает свое дело
Project Pandora
Project Pandora ответил ДАША Д
сегодня в 08:11
ДАША Д:
Даже за 50 евро это уже никому не нужно
Футболяо нашей сборной никто и за 20 евро не купит.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:59
Зато в Швеции цены растут.
Бакланы доедают крышу
Бакланы доедают крышу
сегодня в 07:51
Игроков сборной заставьте скупить всю партию
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:40
Это только начало - скоро хаусфрау начнут ими полы мыть...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:14
Пришёл дефолт откуда не ждали....))
Мексикано-корейский экономический удар...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:48
Даже за 50 евро это уже никому не нужно
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 06:33
Присылайте в Россию но только за 30 долларов.
Alista
Alista
сегодня в 06:33
Скоро всё вернется
grafff
grafff
сегодня в 06:32
Было бы глупо
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 06:19
Неходовой товар никто не берет.
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