Официальная продукция сборной Германии сильно упала в цене

Цены на официальную продукцию сборной Германии в немецких магазинах упали после вылета национальной команды с чемпионата мира. Как отмечает авторитетное немецкое издание, в магазинах Мюнхена цена лицензионной футболки сборной Германии упала с 80 до 50 евро.

Сборная Германии на групповом этапе ЧМ-2018 победила Швецию (2:1), но проиграла сборным Мексики (0:1) и Южной Кореи (0:2).