  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Идет второй тайм, 79’ Логотип ФранцияФранция 4:2 Логотип АргентинаАргентина2.443.23.42
21:00 сегодня Логотип УругвайУругвай -:- Логотип ПортугалияПортугалия3.12.892.88

Ганчаренко: «На ЧМ-2018 понравилась сборная Хорватии»

сегодня, 17:09

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о сборных, которые ему понравились на ЧМ-2018.

«Не может не нравиться сборная Хорватии. То, как она организована и какого результата добилась. Также меня всегда привлекает Аргентина. Может быть, в этом году они и имеют трудности в центре поля, но у них очень хорошая группа атаки. Традиционно сильны бразильцы.

Эти сборные на виду, но, конечно, за рамки всегда нужно выносить сборную России, потому что там играют наши футболисты, и я могу быть к ним необъективен. А так - молодцы, что вышли из группы», - сказал Ганчаренко.

Напомним, что хорваты в 1/8 финала мундиаля сыграют с командой Дании.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черышев: «Готовы показать свой лучший футбол»
Сегодня, 18:12 0
Губерниев спрогнозировал победу сборной России над Испанией
Сегодня, 17:19 4
Черчесов: «Cборная России не потеряла уверенность после поражения от Уругвая»
Сегодня, 16:15 6
Сборная России хотела провести тренировку в «Лужниках», но получила отказ
Сегодня, 16:03 8
Черышев: «Мы можем переиграть любого соперника»
Сегодня, 15:52 12
Черчесов: «Сборная России не чувствует повышенного давления перед игрой с Испанией»
Сегодня, 15:41 8
Обсудить
Все комментарии
h666d
h666d
сегодня в 17:59
Хорватия и Бельгия на мой взгляд смотрятся лучше всего
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:40
мне тоже понравилась сборная Хорватии.
Но эта команда Чемпионом Не будет к сожалению...
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
сегодня в 17:28
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100