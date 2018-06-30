Ганчаренко: «На ЧМ-2018 понравилась сборная Хорватии»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о сборных, которые ему понравились на ЧМ-2018.

«Не может не нравиться сборная Хорватии. То, как она организована и какого результата добилась. Также меня всегда привлекает Аргентина. Может быть, в этом году они и имеют трудности в центре поля, но у них очень хорошая группа атаки. Традиционно сильны бразильцы.

Эти сборные на виду, но, конечно, за рамки всегда нужно выносить сборную России, потому что там играют наши футболисты, и я могу быть к ним необъективен. А так - молодцы, что вышли из группы», - сказал Ганчаренко.

Напомним, что хорваты в 1/8 финала мундиаля сыграют с командой Дании.