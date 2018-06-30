Марсело может пропустить игру с Мексикой

Защитник сборной Бразилии Марсело по-прежнему не тренируется в общей группе национальной команды из-за повреждения спины. Если Марсело так и не оправится, в игре с Мексикой его место на левом фланге обороны займет Филипе Луис.

Дуглас Коста продолжает бороться со своим повреждением задней поверхности бедра, однако сегодня он уже работал по индивидуальной программе.

Ориентировочный состав сборной Бразилии: Алиссон - Данило, Тиаго Силва, Миранда, Филипе Луис - Паулиньо, Каземиро, Коутиньо - Виллиан, Жезус, Неймар.