Дзагоев выйдет на поле в матче сборных Испании и России

Отец полузащитника сборной России Алана Дзагоева сообщил, что его сын сможет выйти на поле в игре 1/8 финала с командой Испании, если не в стартовом составе, то на замену.



«Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел с Москвы, виделся с ним. Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену».



Напомним, что Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0).