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Дзагоев выйдет на поле в матче сборных Испании и России

сегодня, 09:16
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Отец полузащитника сборной России Алана Дзагоева сообщил, что его сын сможет выйти на поле в игре 1/8 финала с командой Испании, если не в стартовом составе, то на замену. 

«Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел с Москвы, виделся с ним. Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену».

Напомним, что Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:39
Ещё 4 матча......
Черышев - не железный...
Хорошая новость...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:31
Черышев его классно заменил. Будет ли наоборот, увидим...
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 09:30
Не знаю радоваться или нет.
Ver
Ver
сегодня в 09:29
Cможет и выйдет - разные вещи...
ОВВ74
ОВВ74
сегодня в 09:28
Плохо, вот с Саудовской Аравией он вовремя вышел)
Maeak
Maeak
сегодня в 09:26
Выпустят его ,когда надо будет забить гол престижа)))
Казанскйи
Казанскйи
сегодня в 09:25
даже не знаю за кого болеть больше, за мою Испанию или за вашу Россию.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 09:23
не очень новость
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
сегодня в 09:22
Только не в основу - после травмы и без игровой практики...
mikysss
mikysss
сегодня в 09:22
Если залечил бедро целиком то пусть играет , а если на морально-волевых выходить собрался то нафига надо? опять вынужденную замену делать?
VIPded
VIPded
сегодня в 09:20
Отличная новость! Удачи России!!!
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