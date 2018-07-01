Сборные России и Испании объявили стартовые составы на матч 1/8 чемпионата мира.



Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Дзюба.



Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Силва, Иско, Асенсио, Коста.



Букмекерская контора «Леон» дает коэффициент 4.32 на проход России в 1/4 финала. При этом успех испанцев, которые считаются фаворитами противостояния, оценивается в 1.26.



«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.