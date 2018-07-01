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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип РоссияРоссия1.564.196.08
21:00 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ДанияДания1.843.45.31

Сборные России и Испании объявили стартовые составы

сегодня, 15:39
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Сборные России и Испании объявили стартовые составы на матч 1/8 чемпионата мира.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Дзюба.

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Силва, Иско, Асенсио, Коста.

Букмекерская контора «Леон» дает коэффициент 4.32 на проход России в 1/4 финала. При этом успех испанцев, которые считаются фаворитами противостояния, оценивается в 1.26.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка. 

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Все комментарии
steelhead
steelhead ответил Владимир_Спартак
сегодня в 16:23
Владимир_Спартак:
Игра на игру не приходится. Посмотрим, надо выдержать и не пропустить, а во втором тайме свежих выпускать.
Да фиг знает. В Вене на Евро первый тайм выдержали, а потом поперли забивать и авоську отхватили. У меня надежда на то, что Коста выйдет играть в режиме "порвем на изи", пару раз сгнилит и уйдет за мячом из штрафной. А вне штрафной от него пользы немного.
Бакланы доедают крышу
Бакланы доедают крышу ответил Palex
сегодня в 16:22
Palex:
Пробег он у своей машины посмотрит.А Самедов может сколько угодно бегать,КПД все равно нулевое.
Да понятно что у Смольников а КПД на порядок выше, жаль не сможет сегодня играть
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 16:22
Самедов прошлый матч с треском провалил,а отсутствие Черышева удивляет и вместо Дзюбы надо было Смолова ставить все таки испанская оборона это не Саудовская Аравия,Дзюбу с отсутствием скорости съедят... Удачи нашей сборной...
Palex
Palex ответил Бакланы доедают крышу
сегодня в 16:20
Бакланы доедают крышу:
Пробег посмотри и объем работы у самедова. Вот что Кузяев в основе делает не очень понятно
Пробег он у своей машины посмотрит.А Самедов может сколько угодно бегать,КПД все равно нулевое.
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 16:20
Кудряшов без красной не уйдет ещё в первом тайме, как и Смольников паникер
mugik1973
mugik1973 ответил VIPded
сегодня в 16:19
Это еще хрустального арбуза не выпустили. Ведать для испанцев как сюрьприз держат
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил AmIIIeR89
сегодня в 16:19
Игра на игру не приходится. Посмотрим, надо выдержать и не пропустить, а во втором тайме свежих выпускать.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Бакланы доедают крышу
сегодня в 16:18
Че не понятного то? Один из лучших игроков чемпионата по отборам, подборам, движению мяча в финальную треть поля. Ещё и техничный с не плохим ударом.
Арбуз, как и Жирков, возрастные игроки, не факт что выдержат темп испанцев.
steelhead
steelhead ответил _Философ_
сегодня в 16:17
_Философ_:
Опять Самедов?! От него все 3 матча один вред! И где Черышев?
Стасик тупо верит в фарт, у Самедова бывают игры, когда он решает. Но на тренера, верящего в фарт игроков, полагаться не стоит).
mikysss
mikysss
сегодня в 16:16
Клоны уже начали тупые комменты писать, а вот я тут чето бомжей не вижу в основе? Условный жирков наполовину конь не в счет
cska59
cska59 ответил MALOVAR
сегодня в 16:16
MALOVAR:
чето у меня мандраж
А у всех мандраж,у меня тоже .
mugik1973
mugik1973 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 16:16
Тренер же не может выпустить Смольникова, который в прошлой игре навредил и за свое вредительство отбывает дисквалификацию.
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 16:15
69, ну и олень! Кудряшова зачем и кузяева? Где Черышев! Балбес
VIPded
VIPded
сегодня в 16:14
Арбузы вижу, а где кэшбэк???
Бакланы доедают крышу
Бакланы доедают крышу ответил ПерекатиПоле
сегодня в 16:14
ПерекатиПоле:
Арбуз то что в основе делает? Опять будет свою точку фрукты-овощи рекламировать : перевешиваю в игре, перевешиваю и на рынке.
Пробег посмотри и объем работы у самедова. Вот что Кузяев в основе делает не очень понятно
DanjaG
DanjaG
сегодня в 16:13
Без арбузника никак?
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 16:13
Где Черышев?За место Самедова его а Кузяева на др фланг!!!!!Ужас просто!!!!И так шансы были не более 10%,сейчас и 5% не дам.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил mphuZ
сегодня в 16:13
Я думаю план на то, что бы выдержать натиск Испанцев, измотать а потом выпустить ЧЕРЫШЕВА и Федю.
_Философ_
_Философ_
сегодня в 16:11
Опять Самедов?! От него все 3 матча один вред! И где Черышев?
drug01
drug01
сегодня в 16:11
Ждём удачи
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 16:11
Опять Самедов???????!!!!!!!!!!!!Усы что -совсем уже??!!!Это не группа-тут пахать надо будет!!!!!
mphuZ
mphuZ
сегодня в 16:11
Если играть в контратаку, то нужно было Черышева выпускать..
А так повторится матч с Уругваем, когда мы максимум пугали соперников своими набегами.
Kрейсер
Kрейсер ответил ПерекатиПоле
сегодня в 16:10
ПерекатиПоле:
Арбуз то что в основе делает? Опять будет свою точку фрукты-овощи рекламировать : перевешиваю в игре, перевешиваю и на рынке.
А Фабио Капелло очень хвалил Самедова после группового этапа.
По его словам, Зобнин и Самедов выполняют огромный объём черновой работы и тем самым развязывают руки Головину.
steelhead
steelhead ответил AmIIIeR89
сегодня в 16:09
AmIIIeR89:
Почему удивляются невыходу Черышева? При всех тех плюсах (3 гола), он играет абсолютно отдельно от команды, очень много брака, и, что особо важно, у них с Головиным одинаковые позиции (Головин в центре это очень плохо). Выбор на скамейку Черышева, по моему, очевиден
Очевидно то, что Черышев в форме, а вот что такое "много брака у Черышева" - не совсем понятно: он не опорник и не защитник, а крайний нападающий. Брак у него обязан быть, ему в обыгрыш надо ходить постоянно.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:08
Черышев будет джокером.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 16:08
Выпустит Черышева со Смоловым после часа, когда уже нечего спасать
Диванный эксперт2
Диванный эксперт2
сегодня в 16:08
Всё-таки в три защитника решили сыграть?
DEXEZ
DEXEZ ответил AmIIIeR89
сегодня в 16:08
AmIIIeR89:
Почему удивляются невыходу Черышева? При всех тех плюсах (3 гола), он играет абсолютно отдельно от команды, очень много брака, и, что особо важно, у них с Головиным одинаковые позиции (Головин в центре это очень плохо). Выбор на скамейку Черышева, по моему, очевиден
У Черышева и Головина разные позиции, они неплохо играют вместе. Что касается брака, то Черышев играет в атаку и это плюс - он всегда готов продавить оборону соперника. И еще - ему фортит, а это очень большой плюс!
Kрейсер
Kрейсер ответил MALOVAR
сегодня в 16:06
MALOVAR:
чето у меня мандраж
А у меня, наоборот, первый из ЧМ и ЧЕ, в котором совсем не тревожусь за результат сборной.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:06
Арбуз то что в основе делает? Опять будет свою точку фрукты-овощи рекламировать : перевешиваю в игре, перевешиваю и на рынке.
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