Йерро: «Мы желаем сборной России всего самого доброго»

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал поражение от команды России в матче 1/8 финала ЧМ-2018:

«Мы себя чувствуем, как и все испанцы в этот вечер. Мы приехали сюда с огромными амбициями, мы понимаем, как себя чувствуют миллионы болельщиков, они приехали сюда, поддерживали нас. Здесь есть тонкая линия между победой и поражением. Перед серией пенальти я сказал ребятам, чтобы они вышли и получали удовольствие, сказал, что мы можем честно смотреть друг другу в глаза.

Мои ребята - профессионалы, большая честь - провести с ними время, тренировать их. Это очень хороший опыт, но сейчас трудно подводить итоги, мы все-таки забили первый гол, вели в счете. Затем наступил этап, когда нам забили, мы знали, что россияне хорошо играют на стандартных положениях, но это часть футбола. Я не говорил, что мои ребята сделали что-то не так, у нас просто есть слабые и сильные стороны, ничего не могу сказать им в упрек.

Я не хочу оценивать российскую сборную, пусть это сделает их тренер, он отлично работает. Мы желаем сборной России всего самого доброго, пусть достигнут на чемпионате мира того уровня, которого они заслуживают. Мы понимали, что сборная России хорошо защищается и прекрасно играет на стандартных положениях, у них есть габаритные футболисты. Нам было трудно сегодня вырвать победу, пришлось идти на риск, который не оправдался».