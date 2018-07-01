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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Йерро: «Мы желаем сборной России всего самого доброго»

сегодня, 21:30
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал поражение от команды России в матче 1/8 финала ЧМ-2018:

«Мы себя чувствуем, как и все испанцы в этот вечер. Мы приехали сюда с огромными амбициями, мы понимаем, как себя чувствуют миллионы болельщиков, они приехали сюда, поддерживали нас. Здесь есть тонкая линия между победой и поражением. Перед серией пенальти я сказал ребятам, чтобы они вышли и получали удовольствие, сказал, что мы можем честно смотреть друг другу в глаза.

Мои ребята - профессионалы, большая честь - провести с ними время, тренировать их. Это очень хороший опыт, но сейчас трудно подводить итоги, мы все-таки забили первый гол, вели в счете. Затем наступил этап, когда нам забили, мы знали, что россияне хорошо играют на стандартных положениях, но это часть футбола. Я не говорил, что мои ребята сделали что-то не так, у нас просто есть слабые и сильные стороны, ничего не могу сказать им в упрек.

Я не хочу оценивать российскую сборную, пусть это сделает их тренер, он отлично работает. Мы желаем сборной России всего самого доброго, пусть достигнут на чемпионате мира того уровня, которого они заслуживают. Мы понимали, что сборная России хорошо защищается и прекрасно играет на стандартных положениях, у них есть габаритные футболисты. Нам было трудно сегодня вырвать победу, пришлось идти на риск, который не оправдался».

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Все комментарии
Max Semenikhin
Max Semenikhin ответил MALOVAR
сегодня в 22:42
MALOVAR:
Извинитесь перед Лопетеги ,всей страной
?????? Может лопетеги с пересом должны извиниться перед всей страной?
YRunner
YRunner
сегодня в 22:30
И Вам не хворать...
Знатог
Знатог
сегодня в 22:28
Стадион Доброй Надежды.
Виталий Алпатов
Виталий Алпатов ответил Серый волк
сегодня в 22:26
Серый волк:
Пуке всю жизнь играет в волейбол, но никогда его за это не наказывали! Наконец-то он поплатился за это. В двойне хорошо, что это произошло именно сегодня.
а игнашевич всегда руками хватает и оказывается так можно, надо было пике хвать дзюбу, а не волейбол изображать
Серый волк
Серый волк ответил Шишанутый
сегодня в 22:13
Шишанутый:
Пике опять сыграл волейбол и подвел команду. Из за каталонских проиграли а реаловцы тащили как могли но когда такие якоря в сборной присутствуют тут не чего не поделаеш.
Пуке всю жизнь играет в волейбол, но никогда его за это не наказывали! Наконец-то он поплатился за это. В двойне хорошо, что это произошло именно сегодня.
Серый волк
Серый волк
сегодня в 22:09
Говоря про габаритных футболистов он похоже имел ввиду Дзюбу. Есть у нас такой футболист, над которым спартачи всю жизнь стебутся.
No problem
No problem
сегодня в 22:05
Нуууу,,,
это уже блааа,бллааа,бллаааа...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:01
"Пришлось идти на риск," Не понял смысла слов. Серия пенальти- риск для любой сборной. Но, как я полагаю он не об этом. На какой риск шла Испания с таким процентом владения мячом? Кто-то увидел как испанцы рисковали? Езжайте домой короче.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:52
Пике опять сыграл волейбол и подвел команду. Из за каталонских проиграли а реаловцы тащили как могли но когда такие якоря в сборной присутствуют тут не чего не поделаеш.
iNels
iNels
сегодня в 21:48
у нас в россии "всего доброго" желают, как правило, тем, с кем прощаются) так что к вам это более применимо)
ABir
ABir
сегодня в 21:41
Немцы уехали, аргентинцы и португальцы! Испания очень хорошая страна, но тоже уехали, а Россия идёт дальше! И это прекрасно!
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
сегодня в 21:37
Пока йерро. Не на того напал
Faustello
Faustello
сегодня в 21:36
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 21:35
Спасибо!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:33
Извинитесь перед Лопетеги ,всей страной
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