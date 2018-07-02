  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Норвегия. Высшая лига
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип БразилияБразилия -:- Логотип МексикаМексика1.514.357.11
21:00 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония1.375.19.4

Хорватский журналист: «Игра Испания - Россия стала шоком»

сегодня, 11:03

Анте Бушкулич, главный редактор хорватской редакции сайта Goal.com, поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия.

«Выход в 1/4 финала для сборной Хорватии означает, что на команду не будет оказываться никакого давления. Так же, я думаю, и у сборной России. Любое поражение до этой стадии означало бы, что мы снова не смогли добиться результата. В итоге получим матч, где обе команды будут чувствовать себя легче, без груза давления, качество игры соперников вырастет. Если честно, не думаю, что судья протянет дальше Россию как хозяйку турнира. Как не думаю, что вы станете играть только от обороны, как это было в матче с Испанией. Мне кажется, фанаты возненавидят Черчесова, если он выберет ту же стратегию на встречу с Хорватией. Все команды с убийственной игрой на контратаках, как у хорватов, предпочитают действовать против соперника, который показывает открытый футбол, а не только обороняется.

Вряд ли кто-то ожидал увидеть Россию в 1/4 финала. Не только в Хорватии, но и во всем мире. Мы всегда говорили, что у России очень легкая группа (особенно после травмы Салаха), что это команда, которая никогда не попала бы на этот ЧМ, если бы не была хозяйкой. Так что матч с Испанией стал шоком. У России есть очень хорошие футболисты – Дзюба, Черышев, безусловно, Акинфеев и легендарный Игнашевич… Их знают в Хорватии».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Человек-буй, наследник Яшина и карамба. Зарубежные СМИ – о выходе сборной России в четвертьфинал ЧМ
Сегодня, 12:30Александр Чистяков в блоге Вспомнить всё!2
Оспина: «Сборную Колумбии не страшит встреча с Англией»
Сегодня, 11:15 12
Монтелла: «„Милан“ ошибся, уволив меня»
Сегодня, 10:43 4
Шукер: «Шансы с Россией - 49 на 51»
Сегодня, 09:32 15
Хареиде: «Я горжусь игрой своих футболистов»
Сегодня, 08:41 0
Наставник сборной Хорватии: «Россия - великий соперник»
Сегодня, 08:31 10
Обсудить
Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:41
2007 год. Англия-Хорватия. 7-го придется возможно отдать должок, если верить в судьбу.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:15
Хорват в "лучших" евротрадициях вылил всю грязь на Россию...
шацк
шацк
сегодня в 12:11
Он прав, вряд ли мы попали бы на ЧМ не будь хозяином.
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 12:06
Трусливый скулеж и самоуспокоение, стоит признать.
poodle
poodle
сегодня в 12:03
тащить судья уже не может,есть ВАР,так что не надо тут намёков!
311
311
сегодня в 11:49
Еще три матча отстоять и кубок наш! Давай Россия, давай-давай!)
Karkaz
Karkaz ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:44
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ПРОТИВНО ОТ ТАКИХ "ПОБЕД" РФ И МОРДЫ ЧЕРЧЕСОВА
Ты же за водителей автобусов, должен рад быть такой победе)
cska1948
cska1948
сегодня в 11:38
У России есть очень хорошие футболисты – Дзюба, Черышев, безусловно, Акинфеев и легендарный Игнашевич… Их знают в Хорватии».
-----------------------------------------

После четвертьфинала в Хорватии узнают и запомнят остальных наших игроков.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:35
это дядя Анте Бушкулич, ( главный редактор хорватской редакции сайта Goal.com,)
не Шок - Это выстраданная и Заслуженная ПОБЕДА!!!
Россия!!! Вперед к медалям!!!
Пепс
Пепс ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:30
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ПРОТИВНО ОТ ТАКИХ "ПОБЕД" РФ И МОРДЫ ЧЕРЧЕСОВА
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 11:29
    Наша группа самая сильная на этом ЧМ - Уругвай и мы - это сила ёёёёё ... :))))) Кто не верил , тот уже дома :)))))) А если еще обе пробьются в полуфинал ....
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 11:25
    "Не думаю, что вы станете играть только от обороны, как это было в матче с Испанией. Мне кажется, фанаты возненавидят Черчесова, если он выберет ту же стратегию на встречу с Хорватией"

    Ну надейся дальше)
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 11:19
    ПРОТИВНО ОТ ТАКИХ "ПОБЕД" РФ И МОРДЫ ЧЕРЧЕСОВА
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 11:18
    Вот насчёт судьи он ошибается.
    h666d
    h666d
    сегодня в 11:17
    именно после таких интервью обычно хочется, чтобы команду за которую болеют такие люди раздавили без шансов
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 11:16
    Что-то этот "галстучник" запутался: "...команда, которая никогда не попала бы на этот ЧМ, если бы не была хозяйкой", потом: "...У России есть очень хорошие футболисты...". Видать вмазал вчера, а сегодня на похмелье понёс бредятину...
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 11:14
    Попахивает из его пасти гнильцой. Тренер Хорватов - высказался уважительно к нашей сборной, писака нет.
    А потом спрашивают почему журналюг ненавидят и т.д. а ведь по делом их недолюбливают.
    swift stream
    swift stream
    сегодня в 11:11
    Домашний стадион и дикий автобус сделали свое дело.
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 11:11
    Шок это по нашему!)))))
    Ver
    Ver
    сегодня в 11:11
    Надеюсь, что после 1/4-финала вы испытаете куда более серьёзный шок...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100