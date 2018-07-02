Хорватский журналист: «Игра Испания - Россия стала шоком»

Анте Бушкулич, главный редактор хорватской редакции сайта Goal.com, поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия.

«Выход в 1/4 финала для сборной Хорватии означает, что на команду не будет оказываться никакого давления. Так же, я думаю, и у сборной России. Любое поражение до этой стадии означало бы, что мы снова не смогли добиться результата. В итоге получим матч, где обе команды будут чувствовать себя легче, без груза давления, качество игры соперников вырастет. Если честно, не думаю, что судья протянет дальше Россию как хозяйку турнира. Как не думаю, что вы станете играть только от обороны, как это было в матче с Испанией. Мне кажется, фанаты возненавидят Черчесова, если он выберет ту же стратегию на встречу с Хорватией. Все команды с убийственной игрой на контратаках, как у хорватов, предпочитают действовать против соперника, который показывает открытый футбол, а не только обороняется.

Вряд ли кто-то ожидал увидеть Россию в 1/4 финала. Не только в Хорватии, но и во всем мире. Мы всегда говорили, что у России очень легкая группа (особенно после травмы Салаха), что это команда, которая никогда не попала бы на этот ЧМ, если бы не была хозяйкой. Так что матч с Испанией стал шоком. У России есть очень хорошие футболисты – Дзюба, Черышев, безусловно, Акинфеев и легендарный Игнашевич… Их знают в Хорватии».