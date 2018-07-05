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Тапир Клеопатра считает, что Россия не пройдет Хорватию

05 июля 2018, 20:14

Тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка «Лимпопо» предсказала проход сборных Уругвая и Хорватии в полуфинал чемпионата мира.

«Тапиру предложили выбрать одну из двух мисочек с фруктами, на которых нарисованы флаги стран. Клеопатра отдала предпочтение Уругваю и Хорватии, по ее мнению, они выйдут в полуфинал», — сообщил сотрудник зоопарка.

Ранее Клеопатра угадала исходы пяти из шести матчей чемпионата.

Уругвай в 1/4 финала сыграет с Францией, а Хорватия — с Россией.

Отметим, что во время чемпионата мира свои прогнозы делает также эрмитажный кот Ахилл.

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Все комментарии
Mikhail40
Mikhail40
06 июля 2018 в 16:44
сейчас наш владимир владимирович ведет переговоры с тапирой.посмотрим что из етого выйдет.
Mikhail40
Mikhail40 ответ Don Lo Kim (раскрыть)
06 июля 2018 в 16:36
термиты за один день или 2 дня деревянный стул не сожрут прийдется долго ждать.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Барсенастенька (комментарий удален) (раскрыть)
06 июля 2018 в 14:00
так пишешь, что хорваты порвут Россию. А ставка 1:0 в пользу России.
АААА. Сложноооо
самуил кац 1
самуил кац 1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
06 июля 2018 в 11:57
Ты извини, уважаемый, но зоолог из тебя х... неважный, прямо сказать. Клеопатра - САМКА ТАПИРА, а не тапирша, как ты ее обозвал, за что-то.
самуил кац 1
самуил кац 1
06 июля 2018 в 11:53
Тапира Клеопатру на валерьянку не купишь, это вам не Ахилл !
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Барсенастенька (комментарий удален) (раскрыть)
06 июля 2018 в 09:15
Барсенастенька
Вчера 22:09
Всем привет друзья!
Уругвай - Франция 3-0
Бразилия - Бельгия 3-3
Швеция - Англия 2-1
Россия - Хорватия 1:0
______________________________________
у тебя внутренний конфликт ?
Don Lo Kim
Don Lo Kim
05 июля 2018 в 23:47
Скоро термиты будут предсказывать.
Сожрали деревянный стул с надписью "Бразилия" - значит победа.
Палыч82
Палыч82 ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
05 июля 2018 в 23:23, ред.
Нужны две дополнительные миски! И если и там "ничья" ,то 11-сантиметровые сосиски!
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля 2018 в 22:48
Голову забивают всякой мудатней
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ owl_fake (раскрыть)
05 июля 2018 в 22:35
Что же тогда проиграли антифутбольному автобусу?
owl_fake
owl_fake ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
05 июля 2018 в 22:09
Что значит "даже Португалия"? Та Португалия была супер-звёздная команда с ярким экстраатакующим футболом.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
05 июля 2018 в 22:07, ред.
Ещё у Чучундры спросите! Каждый сходит с ума по своему...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
05 июля 2018 в 21:55
Смотрел тогда игры Греции,кроме автобуса ничего не показали и никто их после чемпионата не считал,что они сильнейие.Даже Португалия классом выше были,чем они не говоря о других
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ старина (комментарий удален) (раскрыть)
05 июля 2018 в 21:55
Тапиры - это такая ..уйня с хоботком ? Знаем-знаем ! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
05 июля 2018 в 21:52
Да ,чемпионами Европы они стали , но уважения к ним не прибавилось !
alexcc2009
alexcc2009 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
05 июля 2018 в 21:47
У Реала бабла на Дзю не хватит
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
05 июля 2018 в 21:23
Шведский автобус не прокатит,видел,как они играли с Германией антифутболом Черчесова.
Не понимаю,почему опытнейшего Романцнва не назначают тренером России.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
05 июля 2018 в 21:09
Никто точно не знает,что будет завтра,но Хорваты классом выше России а Уругвай не уступает Франции и скорее всего судьи выведут Англию в финал, но думаю чемпионом станет Бразилия а Неймар станет лучшим игроком мира а Дзюба заменит Роналду в Реале.
Знатог
Знатог
05 июля 2018 в 20:37
А кот что думает?
КЭТиК
КЭТиК
05 июля 2018 в 20:35
Осьминога уже сьели, скушают и это.
chyastism
chyastism
05 июля 2018 в 20:26
Не читаю новости про животных-предсказателей, поэтому не в курсе кличек выдр, свиней и черепах. Увидев эту новость подумал, что Тапир Клеопатра - имя очередного эксперта, высказавшегося про ЧМ, и пока открывал новость думал - женское ли это имя, или мужское)
Димон Юханов
Димон Юханов
05 июля 2018 в 20:22
Хоть это и правда , но за эту правду кота теперь на шаверму пустят
Inside91
Inside91
05 июля 2018 в 20:22
А что на этот счет думает куропатка Светлана?
iNels
iNels
05 июля 2018 в 20:17
у работников зоопарка появилась шикарная возможность проверить, действительно ли мясо тапира такое мягкое и вкусное)
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