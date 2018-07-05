Тапир Клеопатра считает, что Россия не пройдет Хорватию

1530810897

05 июля 2018, 20:14

Тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка «Лимпопо» предсказала проход сборных Уругвая и Хорватии в полуфинал чемпионата мира.

«Тапиру предложили выбрать одну из двух мисочек с фруктами, на которых нарисованы флаги стран. Клеопатра отдала предпочтение Уругваю и Хорватии, по ее мнению, они выйдут в полуфинал», — сообщил сотрудник зоопарка.

Ранее Клеопатра угадала исходы пяти из шести матчей чемпионата.

Уругвай в 1/4 финала сыграет с Францией, а Хорватия — с Россией.

Отметим, что во время чемпионата мира свои прогнозы делает также эрмитажный кот Ахилл.