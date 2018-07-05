Тапир Клеопатра считает, что Россия не пройдет Хорватию

Тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка «Лимпопо» предсказала проход сборных Уругвая и Хорватии в полуфинал чемпионата мира.
«Тапиру предложили выбрать одну из двух мисочек с фруктами, на которых нарисованы флаги стран. Клеопатра отдала предпочтение Уругваю и Хорватии, по ее мнению, они выйдут в полуфинал», — сообщил сотрудник зоопарка.
Ранее Клеопатра угадала исходы пяти из шести матчей чемпионата.
Уругвай в 1/4 финала сыграет с Францией, а Хорватия — с Россией.
Отметим, что во время чемпионата мира свои прогнозы делает также эрмитажный кот Ахилл.
АААА. Сложноооо
АААА. Сложноооо
Вчера 22:09
Всем привет друзья!
Уругвай - Франция 3-0
Бразилия - Бельгия 3-3
Швеция - Англия 2-1
Россия - Хорватия 1:0
______________________________________
у тебя внутренний конфликт ?
Вчера 22:09
Всем привет друзья!
Уругвай - Франция 3-0
Бразилия - Бельгия 3-3
Швеция - Англия 2-1
Россия - Хорватия 1:0
______________________________________
у тебя внутренний конфликт ?
Сожрали деревянный стул с надписью "Бразилия" - значит победа.
Сожрали деревянный стул с надписью "Бразилия" - значит победа.
Не понимаю,почему опытнейшего Романцнва не назначают тренером России.
Не понимаю,почему опытнейшего Романцнва не назначают тренером России.