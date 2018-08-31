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ЦСКА: «Наступил день дедлайна. Если вы понимаете, о чем мы»

сегодня, 10:22

Пресс-служба ЦСКА напомнила, что сегодня закроется трансферное окно.

Наступил день дедлайна. Если вы понимаете, о чем мы.

Возможно, таким образом «армейцы» намекнули на скорый трансфер полузащитника «Норрчёпинга» Арнора Сигурдссона и нападающего «Вегалта Сендай» Такумы Нисимуры.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 14:43
Целый день великолепные новости для болельщиков ЦСКА

И только у свиных печалька Промеска сбежал!
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 14:21
Неужто Рома Павлюченко ? Он свободен, вроде бы .
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:46
"ЦСКА" перебазируется в Харькiв?
cska plus
cska plus
сегодня в 11:20
Уфимский бомжеконедракон парижский:
Тоже об этом подумал! Или харьковский авторитет сдает полномочия!
Мощный у тебя ник, прямо такие как и твои афоризмы.
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 11:16
spartach n1:
Возможно канюшня намекнула о скором своём расформировании ?
Тоже об этом подумал! Или харьковский авторитет сдает полномочия!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:03
Здарова охранник!). Че?) В ожидании). Барабанная дробь, барабанная дробь. Озеро старается). Открываются двери, а там простой шахтерский парень на ходулях🤣
sir-5
sir-5
сегодня в 10:59
Сергеевич вернулся 1:
Кое-как рожают, еще выеживаются таинственно)))
Зато у вас "ку-ка-ре-ку "громкое,а результаты-скромнее.Вот и Антошка ушёл сажать севильскую картошку,со словами :"Братухи,вы в моём сердце навсегда,но если на моём пути попадётесь,то первый в моей международной карьере хет-трик я вам,пупсики,гарантирую".
Kerri
Kerri
сегодня в 10:58
Скоро узнаем!
sir-5
sir-5
сегодня в 10:56
Дед за ЦСКА:
Пресс-служба ЦСКА сделала тонкий намёк на толстые обстоятельства))). Ждём официоза. Удачи нашим пожеланиям.
М-да,настроения наши изменились.После выхода на поле "8-10" своих воспитанников,или,как минимум,игроков с российским паспортом,жизнь показала,что идеализм в нашем футболе не катит.Как не растут после первого взрослого контракта "бывшие надежды".
sir-5
sir-5
сегодня в 10:53
Конечно понимаю :"Дедовская линия". Годковщиной угрожают.
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 10:43
едва ли необразованные болельщики Цска знают такое слово как - дедлайн.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:41
Исландец 19-летний - скорее игрок на вырост, а вот японец уже сейчас хороший вариант. Лучший бомбардир своей лиги из числа азиатов с хорошей техникой и приличным ударом
Знатог
Знатог
сегодня в 10:38
День мёртвой верёвки. Кажись, догадываюсь...
spartach n1
spartach n1
сегодня в 10:38
Возможно канюшня намекнула о скором своём расформировании ?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:38
Пресс-служба ЦСКА сделала тонкий намёк на толстые обстоятельства))).
Ждём официоза. Удачи нашим пожеланиям.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 10:36
Возможно, таким образом армейцы намекнули на скорый трансфер полузащитника Норрчёпинга Арнора Сигурдссона и японского форварда Такума Нишимуры!
Скоро узнаем!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:28
Слухов было много , а в реальности пока полный пшик!!!
Ждем полуночи, может и разродятся на финише?!?
fcspartak
fcspartak
сегодня в 10:27
Гинер конюшню закрыть решил? Жаль, нам будет вас не хватать)
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 10:26
Ждём-с положительных известий! И про Сигурдссона, и про Нисимуру!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:24
Кое-как рожают, еще выеживаются таинственно)))
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