ЦСКА: «Наступил день дедлайна. Если вы понимаете, о чем мы»

Пресс-служба ЦСКА напомнила, что сегодня закроется трансферное окно.
Наступил день дедлайна. Если вы понимаете, о чем мы.
Наступил #DeadlineDay. Если вы понимаете, о чём мы 🤔🤭— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 августа 2018 г.
Возможно, таким образом «армейцы» намекнули на скорый трансфер полузащитника «Норрчёпинга» Арнора Сигурдссона и нападающего «Вегалта Сендай» Такумы Нисимуры.
И только у свиных печалька Промеска сбежал!
И только у свиных печалька Промеска сбежал!
Ждём официоза. Удачи нашим пожеланиям.
Ждём официоза. Удачи нашим пожеланиям.
Скоро узнаем!
Скоро узнаем!
Ждем полуночи, может и разродятся на финише?!?
Ждем полуночи, может и разродятся на финише?!?