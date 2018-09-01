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«Урал» и ЦСКА представили комплекты формы на матч 6-го тура РПЛ

сегодня, 11:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралИдет первый тайм

Пресс-служба «Урала» представила комплекты формы на матч 6-го тура РПЛ против ЦСКА. Армейцы сегодня будут выступать в красно-синей форме, а «Урал» выйдет на поле в белой.

Ранее нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал данный матч.

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Все комментарии
fcspartak
fcspartak
сегодня в 15:52
Jum13:
Она же у Селихова - забыл уже?
у Селихова травма, при чем тут он?
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 13:36
Удачи уральцам!
Jum13
Jum13
сегодня в 13:21
fcspartak:
У Акинфеева форма с карманами чтоли? Куда авоську спрятали?)
Она же у Селихова - забыл уже?
denmig
denmig
сегодня в 13:09
У Урала красивая, ну а кони, как обычно в Китае заказали подешевле!
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 12:44
будет крупничОк )))
Эрнандес, Чалов и Влашич(попутал грешным делом) забьют. Может и не раз))). Возможно еще кто-нибудь ))))
fcspartak
fcspartak
сегодня в 12:26
У Акинфеева форма с карманами чтоли? Куда авоську спрятали?)
Jum13
Jum13
сегодня в 12:24
FILL3286:
У меня чуйка!!!
Как с ПАОКом? Кстати - с кем в группе ЛЧ играете? Или сразу с полуфинала начинаете?
mangox13
mangox13
сегодня в 12:15
ждем красивой игры и конечно голов!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:14
FILL3286:
У меня чуйка!!!
Проверим!!!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 12:14
Ничья украсит форму.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 12:11
Leha-ha50:
Откуда такая уверенность???
У меня чуйка!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:05
FILL3286:
нужна не нужна,но урал раскатает коней
Откуда такая уверенность???
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 12:04
ТОЛЬКО ЦСКА! ТОЛЬКО ПОБЕДА!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:40
Удачи Уралу!

Если не судейка - на классе стреножат...)))
FILL3286
FILL3286
сегодня в 11:38
cska plus:
Сегодня нам нужна победа, удачи и победы армейцам.
нужна не нужна,но урал раскатает коней
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:32
Важна не форма, а содержательная, победная игра.
Удачи ЦСКА.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:28
Сегодня нам нужна победа, удачи и победы армейцам.
Jum13
Jum13
сегодня в 11:25
Удачи ЦСКА и победы!
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