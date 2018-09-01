«Урал» и ЦСКА представили комплекты формы на матч 6-го тура РПЛ

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Пресс-служба «Урала» представила комплекты формы на матч 6-го тура РПЛ против ЦСКА . Армейцы сегодня будут выступать в красно-синей форме, а «Урал» выйдет на поле в белой.

В матче #ЦСКАУрал наша команда впервые в этом сезоне сыграет в белой форме. pic.twitter.com/SkSXwvGcOq — ФК Урал (@FCURAL) 1 сентября 2018 г.