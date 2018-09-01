«Крылья Советов» и «Анжи» представили формы на сегодняшний матч

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«Крылья Советов» и «Анжи» представили комплекты формы на матч 6-го тура РПЛ . Самарская команда сегодня будет выступать в голубой форме, а «Анжи» - в желтой.

Форма «Крыльев» и «Анжи» на сегодняшний матч. Игра пройдёт на «Самара Арене» в 15:00.#СердцеСамары pic.twitter.com/ynzVPWJVql — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 1 сентября 2018 г.

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