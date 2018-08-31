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«Ростов» впервые в сезоне сыграет в синей форме

сегодня, 11:29
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин19:30 Не начался

«Ростов» показал экипировку, в которой сыграет в матче 6-го тура РПЛ против «Рубина». Пресс-служба клуба отметила, что команда впервые в сезоне выступит в синей форме.

Игра стартует сегодня, 31 августа, в 19:30 по московскому времени. Команды рассудит Алексей Еськов

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Все комментарии
cadmiy
cadmiy
сегодня в 12:27
Решили поменять форму, лучше бы играть начали.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 12:23
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
У КОЛХОЗНИКОВ ШУТКИ ПРО КОВРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ ?
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 12:03
    Коллекционер пупсиков:
    Для пердива самый раз.
    "зеньке" белая форма идёт с лазурными номерами! Они в ней вчера так зачётно паниковали против грузчиков и почтальонов!
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 11:57
    Коллекционер пупсиков:
    Для пердива самый раз.
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 11:56
      У КОЛХОЗНИКОВ ШУТКИ ПРО КОВРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ ?
      Коля Ретивый
      Коля Ретивый
      сегодня в 11:55
      Форма содержания не меняет.
      Коллекционер пупсиков
      Коллекционер пупсиков
      сегодня в 11:48
      Для пердива самый раз.
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 11:39
      Из-за синей формы соккер не поставил в "линию" эту игру...
      зато налепили дворовые чемпионаты со всего мира, даже хохлов, бред, какой-то!
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 11:33
      Бердыев будет озадачен - в его планы не входило играть против синей формы "Ростова"! Вперёд, "Ростов"!
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