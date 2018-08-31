«Ростов» впервые в сезоне сыграет в синей форме

сегодня, 11:29

«Ростов» показал экипировку, в которой сыграет в матче 6-го тура РПЛ против «Рубина». Пресс-служба клуба отметила, что команда впервые в сезоне выступит в синей форме.

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Сегодня первый раз в сезоне играем в синей форме #РостовРубин pic.twitter.com/RzHZzK3un2 — Football Club Rostov (@rostovfc) 31 августа 2018 г.

Игра стартует сегодня, 31 августа, в 19:30 по московскому времени. Команды рассудит Алексей Еськов.