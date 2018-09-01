Тихонов: «Это историческая победа на новой арене»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» в матче 6-го тура РПЛ .

Решающий фактор, почему мы добились победы, — это, наверное, гол Корниленко. Он решил исход матча. У нас было очень много хороших подходов, полумоменты, но не можем их завершить. Либо не хватает исполнительского мастерства, либо это нервы, потому что нет результата. Конечно, огромное спасибо болельщикам, что даже при таких результатах они всё равно нас поддерживают, любят нас. Хочу поздравить их с первой победой на новом стадионе. Это историческая победа на новой арене.

По игре — тяжело. Когда ты всё время стучишься в стену, можешь пропустить атаку, и во втором тайме были какие-то подходы у «Анжи». Но ребята — молодцы, терпели. И, конечно, Корниленко! Был у него один выход — не реализовал, чуть не получилось, где-то пробил чуть мимо. Третью попытку он реализовал. Болельщики просят — Корниленко играет и забивает.

Когда люди пропускают часть подготовки, это влияет. К нам приехал без подготовки Канунников, который порвался, Антон опять получил повреждение. То есть люди должны пройти подготовку и быть всё время в тренинге. Если даёшь паузу две-три недели перед сезоном, то происходят такие вещи. Тренировки тренировками, а наступает время матчей — нужно выжимать всё из себя, и где-то мышцы не справляются.