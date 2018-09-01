Адиев: «У нас были подходы, моменты, но реализация, к сожалению, подвела»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал гостевое поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ .

Наверное, нам сегодня не хватило забитого гола. У нас были подходы, моменты, но реализация, к сожалению, подвела. Если копать глубже, не умаляя достоинств наших ребят, которые вышли, то, конечно, не хватило глубины состава. Есть у нас травмированные, и, думаю, именно глубины состава сегодня не хватило. Претензий к футболистам ни в коем случае никаких нет. У меня претензии бывают только к самому себе, а к футболистам претензий вообще не бывает.