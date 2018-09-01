«Зенит» ожидает нового рекорда посещаемости на матче со «Спартаком»

Пресс-атташе «Зенита» Антон Макаренко заявил, что клуб ждет нового рекорда посещаемости на игре 6-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Зенит» ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене: к предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тысячи мест. При этом гостям выделена полная положенная квота 6 тысяч мест, тем самым увеличилась и буферная зона.