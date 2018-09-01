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17:00 Идет первый тайм, 8’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл - - -
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16:30 37’ Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 1:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПармаПарма -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
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11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
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17:00 8’ Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:0 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
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«Зенит» ожидает нового рекорда посещаемости на матче со «Спартаком»

сегодня, 14:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Пресс-атташе «Зенита» Антон Макаренко заявил, что клуб ждет нового рекорда посещаемости на игре 6-го тура РПЛ со «Спартаком». 

«Зенит» ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене: к предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тысячи мест. При этом гостям выделена полная положенная квота 6 тысяч мест, тем самым увеличилась и буферная зона. 

Ранее наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Зенита».

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 17:08
А после вашей встречи
n272nm
n272nm
сегодня в 17:03
ziborock:
Посещаемость: Команда Игр В среднем Спартак - 5 - 32799 Зенит - 5 - 27540 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Тебе про наш стадион пишут, глупый. И про вашу открывашку, на которой 60 тыс никогда не соберется, в принципе.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 16:57
Ты даже не знаешь, как выглядит лев, вот умора)
Цвет свинтуса кстати правильный на видео)
ziborock
ziborock
сегодня в 16:26
Зенит (лев правда правильного цвета!) - Спартак:
ziborock
ziborock
сегодня в 16:22
Illuha:
Сам веришь во что написал?
ziborock
ziborock
сегодня в 16:19
n272nm:
Спартак у себя на свинарнике аншлаг собрать не может. Стадион строили для Зенита и стадион заполняется каждый раз. Ну, а посмотреть, как будут забивать свинью, в Питере очень любят Завидуйте молча, хрюшки! :))))
Посещаемость:
Команда Игр В среднем
Спартак - 5 - 32799
Зенит - 5 - 27540
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Против_всех
Против_всех
сегодня в 16:14
Эт тут они все герои, бойцы тряпашные, а как до дела доходит - только пятки сверкают)
Против_всех
Против_всех
сегодня в 16:13
А еще КБ любят погонять питерву по родному питеру))
Faustello
Faustello
сегодня в 16:08
    n272nm
    n272nm
    сегодня в 15:51
    phantom-k:
    Стадион построил Спб для зенита. А аншлаг на нем соберёт Спартак.
    Спартак у себя на свинарнике аншлаг собрать не может. Стадион строили для Зенита и стадион заполняется каждый раз. Ну, а посмотреть, как будут забивать свинью, в Питере очень любят Завидуйте молча, хрюшки! :))))
    fcspartak
    fcspartak
    сегодня в 15:51
    Степан купил своим клонам билеты?)))
    mikysss
    mikysss
    сегодня в 15:42
    Конечно будет - Спартак же приедет, и кроме гостевого сектора еще тысяч 10 по стадиону будет КБ
    GGGringOOO
    GGGringOOO
    сегодня в 15:33
    Коллекционер пупсиков:
    Унижение спартака в России вызывает гораздо больший интерес, чем игра Месси на ЧМ на этой арене.
    Это, скорее любовь наблюдать за неудачами. Мол тут не болельщики Зенита, а ненавистники Спартака. Если Зенит проиграет условному Ростову 0:2, а Спартак проиграет условному Ахмату 0:3, то вот эти "фанаты" Зенита буду так счастливы.
    azures
    azures
    сегодня в 15:31
    proezd2:
    Наше дело правое! соперник будет разбит! Победа будет за нами!
    Ваше правое дело пятерочки и семерочи вынимать.
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 15:09
    Мясо мы давно не ели,
    Спартак поставим на колени.
    Гыгыгы
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ
    сегодня в 15:06
    Питерскому болельщику по нраву выносить Спартак по пять голов. Гыгыгы
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 15:05
    Желаю Зениту победы
    proezd2
    proezd2
    сегодня в 15:04
    Наше дело правое!
    соперник будет разбит!
    Победа будет за нами!
    Lazurny
    Lazurny
    сегодня в 15:03
    Такого количества рыл не принимал ни один стадион страны, неужели им нравится как унижают их команду.
    Illuha
    Illuha
    сегодня в 15:02
    spartak kursk:
    Утверждают,что Спартак слаб,а сами хотят собрать Аншлаг... Признайтесь честно.Приезд Спартака-это счастье для города и Зенита. И дело вовсе не в том ,что Спартак в Петербурге проигрывает.Дело в том,что болельщиков Спартака на берегах Невы больше,чем собственных......
    Сам веришь во что написал?
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
    сегодня в 15:00
    Унижение спартака в России вызывает гораздо больший интерес, чем игра Месси на ЧМ на этой арене.
    spartak kursk
    spartak kursk
    сегодня в 14:59
    Утверждают,что Спартак слаб,а сами хотят собрать Аншлаг...

    Признайтесь честно.Приезд Спартака-это счастье для города и Зенита.

    И дело вовсе не в том ,что Спартак в Петербурге проигрывает.Дело в том,что болельщиков Спартака на берегах Невы больше,чем собственных......
    Завтра
    Завтра
    сегодня в 14:55
    "Спартаку", об открытии временных трибун, чтобы увеличить вместимость "кОрыто" арена, мечтать даже надо мечтать.
    МапС
    МапС
    сегодня в 14:55
    Естественно, ведь я завтра утренним Сапсаном выезжаю! Будьте гостеприимны, культурные!
    phantom-k
    phantom-k
    сегодня в 14:54
    Стадион построил Спб для зенита. А аншлаг на нем соберёт Спартак.
    Георгий Додонов
    Георгий Додонов
    сегодня в 14:53
    Только СПАРТАК может собрать полные стадионы!
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:50
    Вася Уткин вроде собирался, он один пол сектора займёт )))
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 14:47
    Че еще манекенов прикупили?
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
    сегодня в 14:45
    Будет большой позор спартака, все хотят присутствовать при этом.
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 14:43
    Как будут отлетать хряки хочет увидеть вся страна.
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