Коновалов: «Старт чемпионата считаю для нас не очень удачным»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал итоги матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Результат матча, пожалуй, закономерен. Первый тайм более агрессивно провёл соперник, однако после перерыва мы выравняли игру. Так получилось и по счёту. Они забили в первой половине, потом нам удалось отыграться.

Старт чемпионата считаю для нас не очень удачным. Многовато очков уже растеряли. Это означает только то, что мы должны ещё больше работать и прибавлять. Надеюсь, дальше будут победы.

В молодёжную сборную всегда еду с удовольствием, на позитиве. Всё-таки предстоит защищать честь страны. Плюс у нас сложился хороший коллектив. Нам предстоит важнейший матч с сербами. Будем готовиться и играть. Рассчитываем, что трибуны нам помогут.