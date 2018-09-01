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Коновалов: «Старт чемпионата считаю для нас не очень удачным»

сегодня, 10:55
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал итоги матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Результат матча, пожалуй, закономерен. Первый тайм более агрессивно провёл соперник, однако после перерыва мы выравняли игру. Так получилось и по счёту. Они забили в первой половине, потом нам удалось отыграться.

Старт чемпионата считаю для нас не очень удачным. Многовато очков уже растеряли. Это означает только то, что мы должны ещё больше работать и прибавлять. Надеюсь, дальше будут победы.

В молодёжную сборную всегда еду с удовольствием, на позитиве. Всё-таки предстоит защищать честь страны. Плюс у нас сложился хороший коллектив. Нам предстоит важнейший матч с сербами. Будем готовиться и играть. Рассчитываем, что трибуны нам помогут.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
сегодня в 13:25
Вперед Рубиновые !!! ))) все получится !!!
Abverin
Abverin
сегодня в 12:15
С такой игрой один путь - в пердив.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 12:10
Нормальный старт .
борька
борька
сегодня в 11:40
Пока застой!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 11:23
Конечно , одни отскоки пока
drug01
drug01
сегодня в 11:01
Надо больше работать!
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