Путин поздравил Черчесова с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с 55-летием.

Вы посвятили себя футболу - спорту номер один, проявили себя как талантливый игрок, надежный вратарь национальной сборной. И конечно, вас знают и ценят как замечательного тренера и наставника. Вы многое сделали для подготовки и достойного выступления нашей команды на домашнем чемпионате мира, создали для футболистов комфортный психологический климат, зарядили их на результат, на красивую, победную игру.

Впереди важные старты и новые вызовы. Уверен, что под Вашим руководством сборная России продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков. Желаю здоровья, благополучия и удачи.