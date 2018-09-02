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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
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Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
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Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
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21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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Путин поздравил Черчесова с днем рождения

сегодня, 11:50

Президент РФ Владимир Путин поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с 55-летием.

Вы посвятили себя футболу - спорту номер один, проявили себя как талантливый игрок, надежный вратарь национальной сборной. И конечно, вас знают и ценят как замечательного тренера и наставника. Вы многое сделали для подготовки и достойного выступления нашей команды на домашнем чемпионате мира, создали для футболистов комфортный психологический климат, зарядили их на результат, на красивую, победную игру.

Впереди важные старты и новые вызовы. Уверен, что под Вашим руководством сборная России продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков. Желаю здоровья, благополучия и удачи.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев также поздравил Станислава Черчесова с 55-летием.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 13:54
А спартак ему опять свинью подсунет.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 13:54
Присоединяюсь к поздравлениям! Спасибо ему за то, что он уже сделал для сборной России) Его подвиг мы запомним на всю жизнь! Огромного ему человеческого счастья, богатырского здоровья и успехов на будущее)
cska plus
cska plus
сегодня в 13:43
Лучще бы поросёнка жаренного подарил.
Splurgeloa
Splurgeloa
сегодня в 13:39
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 13:35
    Так Себе Аналитик:
    Учитывая, что Путин наградил 25-летнего сына Сечина орденом за "многолетний труд", действительно, можно было)))
    НУЖНО !!!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 13:25
    При Черчесе сборная будет "развиваться" так же, как Россия при Путине.
    Ekkimukk
    Ekkimukk
    сегодня в 13:22
    Ice van Reed:
    Путин поздравил Черчесов с днем рождения Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1066752/cherchesov-stanislav-rossiya
    Исправили, спасибо.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 13:19
    Путин поздравил Черчесов с днем рождения
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1066752/cherchesov-stanislav-rossiya
    marvel777
    marvel777
    сегодня в 13:18
    кто такие черчесы?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 13:17
    самуил кац 1:
    Медальку чабану не мешало бы подкинуть, в такой-то юбилей. Александра Невского Государь уже обо***л, а какая-нибудь " За заслуги перед Отечеством" как-то стерпит.
    Учитывая, что Путин наградил 25-летнего сына Сечина орденом за "многолетний труд", действительно, можно было)))
    mangox13
    mangox13
    сегодня в 13:15
    нализал..
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 13:14
    И наши Поздравления Станислав САЛАМЫЧУ!!! Долгие лета и Успехов на тренерском поприще.
    denmig
    denmig
    сегодня в 13:04
    И Мы поздравим! - с др Черчес! Четвертьфиналист чм!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 13:03
    Зачем Вована тут выкладывают?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 13:01
    Это вполне нормально.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 12:58
    КЭТиК:
    Лучше бы делом занялся - деньги на пенсии нашел.
    Деньги есть, только не для пенсий
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    сегодня в 12:54
    А россиян поздравил крепостным правом.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 12:49
    Лучше бы делом занялся - деньги на пенсии нашел.
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 12:34
    Медальку чабану не мешало бы подкинуть, в такой-то юбилей. Александра Невского Государь уже обо***л, а какая-нибудь " За заслуги перед Отечеством" как-то стерпит.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 12:24
    Ну давай, Володя, подари Черчесу новенький Мерседес за счет наших налогов
    boom4321
    boom4321
    сегодня в 12:21
    Впереди важные развалы и распилы, добро пожаловать в команду
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 12:13
    А под вашим руководством страна продолжит разваливаться
    warehouseman
    warehouseman
    сегодня в 12:03
    Ждём поздравление от Дзюбы с Кокориным.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 12:01
    Газзаев: и я того же мнения!
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 11:57
    Удивлен
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