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Манчини огласил состав сборной Италии на Лигу Наций

сегодня, 08:12

Тренерский штаб Роберто Манчини определился с составом сборной Италии на ближайшие матчи. Отметим возвращение Джорджо Кьеллини, который не играл в футболке национальной команды с ноября прошлого года. Также в состав «Скуадра Адзурры» вызван экс-оборонец «Зенита» Доменико Кришито, выступающий ныне за «Дженоа».

Вратари: Алессо Краньо («Кальяри»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Маттиа Перин («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

Защитники: Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Маттиа Кальдара («Милан»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Доменико Кришито («Дженоа»), Эмерсон («Челси»), Мануэль Лаццари (СПАЛ), Алессио Романьоли («Милан»), Даниэле Ругани («Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»).

Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Марко Бенасси («Фиорентина»), Бриан Кристанте («Рома»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Николо Дзаньоло («Рома»).

Нападающие: Марио Балотелли («Ницца»), Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Пьетро Пеллегри («Монако»), Симоне Дзадза («Торино»).

7 сентября итальянцы сыграют в Лиге Наций с Польшей, а 10 сентября - с Португалией, которая на время осталась без Криштиану Роналду

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