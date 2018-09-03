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Суарес: «Система VAR лишает радости»

сегодня, 11:04
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона8 : 2Логотип футбольный клуб УэскаУэскаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после встречи с «Уэской» в 3-м туре Ла Лиги (8:2) посетовал на то, что система видеоповторов (VAR) лишает футбол эмоциональной составляющей.

Когда у тебя есть сомнения, что покажет VAR, весь твой адреналин и желание праздновать гол пропадают. VAR лишает тебя радости. Ошибки недопустимы, каждое твое действие отслеживается.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:03
Майкл59ru:
Как то раньше играли без вар и ничего,никто не жаловался. А сейчас,чуть ли не при каждом голе бегут видео смотреть,желая тем самым оправдать свою несостоятельность. Да и чаще всего использовать эти вары будут в играх с грандами. Не думаю что в игре Уэска-Леганес кто то будет вар использовать. А вот против Барселоны,всегда пожалуйста,особенно в эль-класико .
Опять же, на мой взгляд, VAR ЧМ не испортил, это веяние времени, и от этого видимо уже не уйти, пользы больше чем вреда, но опять же это моё субъективное мнение, возможно я не прав.
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 11:54
А ещё var лишает голов, как ПСЖ, да, артист?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:51
За адекватность:
Ну насчет полчаса Вы перебрали конечно. А дать возможность тренерам играющих команд к примеру 2 раза за матч прибегнуть к системе VAR было бы вполне справедливо, надоели постоянные судейские скандалы. ИМХО.
Как то раньше играли без вар и ничего,никто не жаловался. А сейчас,чуть ли не при каждом голе бегут видео смотреть,желая тем самым оправдать свою несостоятельность. Да и чаще всего использовать эти вары будут в играх с грандами. Не думаю что в игре Уэска-Леганес кто то будет вар использовать. А вот против Барселоны,всегда пожалуйста,особенно в эль-класико .
azkan
azkan
сегодня в 11:50
Не нравится мне Кусачка. Но сейчас правильно сказал)
Ладно футболисты в сомнении, а болелам то как хреново! И потворно праздновать или свистеть.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 11:42
С одной стороны VAR нужная вещь. Незасчитанный несправедливо, а потом все же засчитанный гол Бензема в последнем матче тому подтверждение, но прав кусачий в том, что дух футбола роботизируется.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 11:42
Суарес знатный симулянт и грязный игрок и естественно ВАР лишит его радости многих незаслуженных голов!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:35
Майкл59ru:
Согласен с Суаресом. После того как полчаса ждёшь что скажут судьи,желание не то что праздновать,забивать больше не остаётся.
Ну насчет полчаса Вы перебрали конечно. А дать возможность тренерам играющих команд к примеру 2 раза за матч прибегнуть к системе VAR было бы вполне справедливо, надоели постоянные судейские скандалы. ИМХО.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:32
Зато всё справедливо, это важнее.
berda2003
berda2003
сегодня в 11:27
… могут увидеть, как ты свеже-потным мясцом лакомишься?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:17
Согласен с Суаресом. После того как полчаса ждёшь что скажут судьи,желание не то что праздновать,забивать больше не остаётся.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:16
Егоров - система VAR, ха ха ха!
Left Boy
Left Boy
сегодня в 11:09
от голов с левых пенок тебе радостнее, конечно
loko7
loko7
сегодня в 11:08
8 забитых мячей не принесли радости Суаресу.
cska.78
cska.78
сегодня в 11:06
Федуна бы лишить радости тухлых побед!
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