Суарес: «Система VAR лишает радости»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после встречи с «Уэской» в 3-м туре Ла Лиги (8:2) посетовал на то, что система видеоповторов (VAR) лишает футбол эмоциональной составляющей.
Когда у тебя есть сомнения, что покажет VAR, весь твой адреналин и желание праздновать гол пропадают. VAR лишает тебя радости. Ошибки недопустимы, каждое твое действие отслеживается.
Ладно футболисты в сомнении, а болелам то как хреново! И потворно праздновать или свистеть.
Ладно футболисты в сомнении, а болелам то как хреново! И потворно праздновать или свистеть.
https://www.youtube.com/watch?v=DkLaYja3Ttg