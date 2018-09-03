Сарри: «Я могу выбирать между Педро и Виллианом. Я счастливчик!»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о составе своей команды.

Педро играл первые три матча в стартовом составе, но против «Борнмута» я решил использовать Виллиана. Я счастливчик, ведь любому тренеру, который может выбирать между Педро и Виллианом, повезло!

Азар, Педро, Мозес, Виллиан - все они могут играть на одной позиции. К тому же я не хочу забывать о Хадсон-Одои.

Не знаю, чем мы будем заниматься на базе во время международной паузы. Очень тяжело работать, 18 или 19 игроков отправились в национальные команды. Нам будут доступны только восемь или девять футболистов. Теперь в Лондоне живет моя собака, Чиро. Может, появится время с ней погулять!