  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль - - -
ГлавнаяНовости

Азар: «„Челси“ хочет стать чемпионом Англии»

сегодня, 09:19

Полузащитник «Челси» Эден Азар готов побороться за чемпионство.

Конечно, мы хотим побороться за первые три места и даже стать чемпионами. Прекрасно понимаем, насколько сильны «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», поэтому ближе к концу сезона посмотрим, но мы хотим оказаться на вершине.

В матче с «Борнмутом» мы не пропустили - и это хороший знак. Могли забивать больше двух. Думаю, что можно было быстрее перемещать мяч. У нас есть пространство для роста и уверенность в своих силах.

Теперь наступил перерыв на международные матчи, можем немного отдохнуть. Впереди множество тяжелых игр.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Максимович: «Кутепов сможет спокойно играть в чемпионате Италии»
Сегодня, 09:27 0
Эмери: «Чех делает именно то, что мы хотим»
Сегодня, 08:46 0
Хацкевич подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Вчера, 23:06 13
Почеттино: «Так играть нельзя»
Вчера, 20:44 5
Лукаку: «Нужно продолжать в том же духе»
Вчера, 20:40 3
Моуриньо: «Три очка - это самое главное»
Вчера, 20:36 3
Обсудить
Все комментарии
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 09:24
it's time YNWA
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100