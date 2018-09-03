Азар: «„Челси“ хочет стать чемпионом Англии»

Полузащитник «Челси» Эден Азар готов побороться за чемпионство.

Конечно, мы хотим побороться за первые три места и даже стать чемпионами. Прекрасно понимаем, насколько сильны «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», поэтому ближе к концу сезона посмотрим, но мы хотим оказаться на вершине.

В матче с «Борнмутом» мы не пропустили - и это хороший знак. Могли забивать больше двух. Думаю, что можно было быстрее перемещать мяч. У нас есть пространство для роста и уверенность в своих силах.

Теперь наступил перерыв на международные матчи, можем немного отдохнуть. Впереди множество тяжелых игр.