Черчесов не вошел в тройку лучших тренеров года

сегодня, 15:46

ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего тренера года.

Ими стали Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции) и Зинедин Зидан («Реал»). Победитель определится 24 сентября.

Напомним, хорваты играли с французами в финале чемпионата мира-2018, а Зидан у руля «Реала» выиграл третий розыгрыш Лиги чемпионов подряд.

Другими претендентами на награду были Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Станислав Черчесов (сборная России), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Эрнесто Вальверде («Барселона»).