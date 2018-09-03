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Черчесов не вошел в тройку лучших тренеров года

сегодня, 15:46

ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего тренера года.

Ими стали Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции) и Зинедин Зидан («Реал»). Победитель определится 24 сентября.

Напомним, хорваты играли с французами в финале чемпионата мира-2018, а Зидан у руля «Реала» выиграл третий розыгрыш Лиги чемпионов подряд.

Другими претендентами на награду были Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Станислав Черчесов (сборная России), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Эрнесто Вальверде («Барселона»).

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:55
Стаса для массовки взяли.
амурец
амурец
сегодня в 16:54
И делать ему там нечего, могли сделать Хорватию, но из за уссатого не прошли в полуфинал
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:43
Я согласен с ФИФА
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 16:39
Отдадут Зидану, без сомнений.
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 16:31
Рано Стасу в тройку.
А в десятку его включили АВАНСОМ!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 16:31
Кому в голову вообще пришло смешивать его с Аллегри и Симеоне?
Abverin
Abverin
сегодня в 16:25
В тройке худших ему место.
Верг
Верг
сегодня в 16:25
RUSTY8:
Табарес, Египет
Точно, напутал
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:25
Не удевително. За четверть финалы призы не дают. Барселоны это тоже касается!
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 16:24
Верг:
Как усы вообще могли попасть в этот список) чем к примеру тренер уругвая Эктор Купер был хуже?) да даже тренер японии больше заслуживал попадания в список!) или кореи!
Табарес, Египет
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:20
Эъ Стасик, надо было Вову подключать
Верг
Верг
сегодня в 16:20
Как усы вообще могли попасть в этот список) чем к примеру тренер уругвая Эктор Купер был хуже?) да даже тренер японии больше заслуживал попадания в список!) или кореи!
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 16:16
Бышовец тоже не вошел.
311
311
сегодня в 16:15
Не может быть!)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:11
Сладенький Ризван:
Как же так.... ведь кисель тв столько кормил ВАС сказками про усы надежды.....
Кого кормил? Вы считаете, что мы ЧМ не смотрели? Или Киселев в 1/4 вышел? Или с хорватами не по пенальти в достойном матче проиграли? Кисель ТВ.....
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 16:06
апять госдеповские санкции
cska plus
cska plus
сегодня в 16:05
С какого хрена усач-спартач должен был попасть в тройку лучших.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 16:05
Жильё дешам. Тут и думать нечего.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 16:02
Всё равно будет француз.......
Мaкc
Мaкc
сегодня в 16:02
Златко Далич
Mangur
Mangur
сегодня в 16:01
Ну хоть отметился в списке. Черчесов.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 16:00
Сема : Зенит средняя команда ,но мы умеем навешивать на Дзюбу
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 15:59
Семак Нваесов где?
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:55
А по моему лучшие Лёв, Маур и Лёня...
cska.78
cska.78
сегодня в 15:55
Всякие физруки обошли великого Стаса!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:51
    Сладенький Ризван
    Сладенький Ризван
    сегодня в 15:50
    Как же так.... ведь кисель тв столько кормил ВАС сказками про усы надежды.....
    Уфимский бомжеконедракон парижский
    Уфимский бомжеконедракон парижский
    сегодня в 15:48
    Какая неожиданность!
    Беланов
    Беланов
    сегодня в 15:47
    Да что ты будешь делать...
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