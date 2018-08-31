Гризманн - лучший игрок Лиги Европы сезона-2017/18

сегодня, 14:09

УЕФА назвал имя лучшего футболиста Лиги Европы сезона-2017/18. На награду претендовали Антуан Гризманн («Атлетико»), Диего Годин («Атлетико») и Димитри Пайет («Марсель»).

Титул лучшего игрока достался нападающему Антуану Гризманну, победителю турнира, который также затем выиграл чемпионат мира вместе со сборной Франции.