Гризманн - лучший игрок Лиги Европы сезона-2017/18

УЕФА назвал имя лучшего футболиста Лиги Европы сезона-2017/18. На награду претендовали Антуан Гризманн («Атлетико»), Диего Годин («Атлетико») и Димитри Пайет («Марсель»).
Титул лучшего игрока достался нападающему Антуану Гризманну, победителю турнира, который также затем выиграл чемпионат мира вместе со сборной Франции.
1.Чемпион Мира
2.Обладатель Суперкубка
3.Обладатель Лиги Европы
4.Лучший игрок Лиги Европы
Вполне достойное достижение для ЗМ
1.Чемпион Мира
2.Обладатель Суперкубка
3.Обладатель Лиги Европы
4.Лучший игрок Лиги Европы
Вполне достойное достижение для ЗМ