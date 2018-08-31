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Гризманн - лучший игрок Лиги Европы сезона-2017/18

сегодня, 14:09

УЕФА назвал имя лучшего футболиста Лиги Европы сезона-2017/18. На награду претендовали Антуан Гризманн («Атлетико»), Диего Годин («Атлетико») и Димитри Пайет («Марсель»).

Титул лучшего игрока достался нападающему Антуану Гризманну, победителю турнира, который также затем выиграл чемпионат мира вместе со сборной Франции.

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Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 17:10
Теперь у Гризмана:
1.Чемпион Мира
2.Обладатель Суперкубка
3.Обладатель Лиги Европы
4.Лучший игрок Лиги Европы

Вполне достойное достижение для ЗМ
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:51
Без вариантов
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 15:46
Барсенастенька:
Второсортный игрок второсортного клуба из второсортного турнира . Месси - 6 ЗМ!
Ты вообще из этого мира?
Барсенастенька
Барсенастенька
сегодня в 15:31
Второсортный игрок второсортного клуба из второсортного турнира . Месси - 6 ЗМ!
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 14:50
Вопрос спорный, но раз так решили.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 14:15
Можно было бы отдать Пайету
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