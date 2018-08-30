Модрич задвинул Роналду. Лучшие игроки по версии УЕФА

вчера, 23:45

Мероприятие УЕФА в Монако предполагало не только проведение жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, но и раздачу индивидуальных наград. Результаты – на «Соккер.ру».

Странная получилась церемония награждения индивидуальными призами – без Месси и Роналду. Лионель не приехал в Монако по понятной причине: чисто формальное попадание в номинацию лучших форвардов не сулило ему приза. В свою очередь, Роналду сконцентрирован на адаптации в свой новой команде. Ради того, чтобы поскорее стать полноценной частью «Ювентуса», Криштиану даже попросил Фернанду Сантуша не вызывать его на сентябрьские матчи сборной Португалии. Впрочем, может существовать и другое объяснение: скорее всего, Роналду заранее знал, что главная награда достанется не ему. А раз так – то и делать в Монако нечего. Решение вполне в стиле самолюбивого спортсмена. Но давайте поговорим обо всех героях по порядку. Спойлер: все они представляют или представляли мадридский «Реал», что нисколько не удивляет.

Позиционируем. Лучшие футболисты Лиги чемпионов 2017/2018

Лучший вратарь: Кейлор Навас («Реал»; Коста-Рика)

Совершенно логичное и ожидаемое решение, ведь Навас – во-первых, победитель Лиги чемпионов. Во-вторых, спаситель «Реала» в ряде матчей, особенно прекрасен Кейлор был в полуфинальном противостоянии с «Баварией», которое «Королевский клуб» выиграл по результату, но далеко не по игре. Во многом благодаря действиям костариканского голкипера на последнем рубеже. В-третьих, оцените конкурентов Наваса. Буффон в последнем матче предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов нарвался на удаление, дисциплинарный проступок отчасти испортил карму, да и в целом Джиджи в последнем сезоне за «Ювентус» не был столь надежен. Алиссон? Где-то выручал, но и пропустил в плей-офф много мячей: 7 в двух встречах от своего будущего клуба «Ливерпуля», 4 – в первом матче от «Барселоны». В общем, трехкратный победитель Лиги чемпионов Навас вне конкуренции, тем более годом раньше его «прокатили», отдав статуэтку Буффону.

Лучший защитник: Серхио Рамос («Реал»; Испания)

А вот здесь можно поспорить. Понятно, что приз должен был доставаться футболисту «Реала», и в числе номинантов были Рамос, Варан и Марсело, но странно, что тренеры и журналисты выбрали именно Серхио, не заметив невероятной игры бразильца. Статистике левого защитника в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов могут позавидовать игроки, выступающие на позициях, которые автоматически предполагают креатив. Марсело забил три мяча, выполнил четыре голевых передачи, причем пять из семи его результативных действий состоялись на поздних стадиях турнира – начиная с четвертьфинала. Под вопросом сама победа «Реала» в турнире без вклада Марсело. Ошибался ли он в защите? Не без этого, такой уж стиль игры, но бразилец сполна компенсирует свои огрехи в обороне работой на атаку. Да ведь и Серхио Рамос не апологет надежности, так что выбор в его пользу - чистая вкусовщина. Между прочим, капитан «Реала» берет приз лучшему защитнику Лиги чемпионов второй год подряд.

Лучший полузащитник: Лука Модрич («Реал»; Хорватия)

В борьбе за пальму первенства компанию Луке Модричу и Тони Кроосу составил Кевин Де Брюйне, но тут заранее было ясно, что выиграет кто-то из «сливочных». В этой номинации учитывались успехи исключительно в рамках Лиги чемпионов, и здесь, считаю, хорват и немец заслужили приз в равной степени. Да и Каземиро был неподалеку. Возможно, Лука действительно выделялся чуть больше товарищей, хотя для меня полузащита «Реала» при Зидане – неделимый организм, благодаря которому «Мадрид» и добился тех успехов, каких добился.

Лучший нападающий: Криштиану Роналду («Реал», ныне «Ювентус»; Португалия)

И это тоже справедливо. Главными конкурентами Роналду были Мохамед Салах и – неожиданно! – Лионель Месси. Аргентинец на тройку лучших форвардов по итогам предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов не наиграл ни практически, ни статистически, тут должен был оказаться кто-то из друзей Салаха, тот же Фирмино с десятком голов. В общем, это тот случай, когда Месси не был Роналду конкурентом. Салах был, но тоже уступал. Во-первых, забил меньше – Криштиану наколотил 15 мячей и сделал 3 «ассиста», во-вторых, главный трофей выиграл клуб португальца, в то время как команда египтянина уступила в финале. Справедливо решение, без голов Роналду «Реалу» пришлось бы несладко. Отмечу, что Криш забил все свои мячи в десяти первых матчах розыгрыша, не пропуская ни одного, а вот в полуфиналах против «Баварии» и в финале с «Ливерпулем» промолчал.

Лучший игрок сезона 2017/2018 в Европе: Лука Модрич («Реал»; Хорватия)

Агент Роналду Жорже Мендеш назвал позором вручение приза лучшему игроку Луке Модричу, мол, Криштиану тащил «Реал», а это просто глупо. Ох, Жорже, похоже, совсем не разобрался. За то, что Роналду тащил «Реал» и за свои голы в Лиге чемпионов, он получил приз лучшему форварду, а вот лучший игрок – это награда более широкого формата. Здесь учитываются заслуги и в еврокубках, и во внутренних турнирах, и в матчах за сборную. Выбор в пользу Модрича совершенно логичен, ведь он сделал решающий рывок на чемпионате мира, где действительно тащил сборную Хорватии и дотащил ее до финала. По совокупности достижений именно Лука – самый явный претендент на эту награду. И это справедливо, что выбрали именно его.