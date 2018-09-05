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В следующем туре АПЛ протестируют систему VAR

сегодня, 21:34

Английская Премьер-Лига приступает к тестированию системы видеопомощи рефери VAR. Всего за сезон VAR планируется использовать в 15 матчах. Ближайшие тесты намечены уже на следующий тур АПЛ - систему опробуют в пяти поединках, которые начнутся в 15:00 по лондонскому времени (17:00 мск). При этом видеоассистенты будут находиться в Лондоне, так что прямых контактов между ними и арбитрами не будет. 

Ранее глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Мартин Гленн заявил, что видеоповторы в английском футболе - лишь вопрос времени.

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Left Boy
Left Boy
сегодня в 21:37
красавцы. раз и сделали, без всяких обещаний
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