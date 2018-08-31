УЕФА готов ввести систему VAR в еврокубки со следующего сезона

Глава УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация планирует начать использование системы видеопомощи арбитрам ( VAR ) с матча за Суперкубок Европы в сезоне-2019/20.

На данный момент использование системы VAR не полностью ясно, остается много непонятных нюансов. Но обратного пути нет, технологии рано или поздно придут в игру. План на сегодня - начать использовать систему со следующего сезона. Первым матчем будет игра за Суперкубок в сезоне-2019/20.

Я не эксперт в этой области, но очевидно, что есть много сложностей. Мы должны выбрать поставщика оборудования, к тому же география Лиги чемпионов и Лиги Европы широка, в этом тоже есть сложность.