  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца - - -
ГлавнаяНовости

УЕФА готов ввести систему VAR в еврокубки со следующего сезона

сегодня, 11:59

Глава УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация планирует начать использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) с матча за Суперкубок Европы в сезоне-2019/20.

На данный момент использование системы VAR не полностью ясно, остается много непонятных нюансов. Но обратного пути нет, технологии рано или поздно придут в игру. План на сегодня - начать использовать систему со следующего сезона. Первым матчем будет игра за Суперкубок в сезоне-2019/20.

Я не эксперт в этой области, но очевидно, что есть много сложностей. Мы должны выбрать поставщика оборудования, к тому же география Лиги чемпионов и Лиги Европы широка, в этом тоже есть сложность.

VAR могут использовать в Лиге чемпионов со следующего сезона начиная с раунда плей-офф квалификации.

Напомним, что система уже прошла проверку во время чемпионата мира в России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
На матче «Спартак» — «Динамо» тестировали систему VAR
26 августа 29
УЕФА планирует ввести VAR в этом сезоне начиная с 1/4 финала ЛЧ
22 августа 59
Впервые на ЧМ-2018 арбитр отменил пенальти после просмотра видеоповтора
22 июня 16
Бразилия потребовала от ФИФА разъяснений по поводу работы VAR в матче со Швейцарией
20 июня 15
Левников: «В течение одного-двух лет обязательно внедрим систему VAR в РФПЛ»
18 июня 44
Система VAR была использована впервые в истории ЧМ
16 июня 7
Обсудить
Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 16:20
значит и в этом году испанцы выиграют
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:39
"Зенит" готов ввести систему VAR в раздевалке со следующего сезона!
mat73
mat73
сегодня в 14:05
Давно пора, еще "вчера" надо было!
3ton
3ton
сегодня в 13:29
Кашшаи и VAR не поможет .
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 13:27
Пипец бомжам с кабылами, приплыли.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:21
В РПЛ надо!!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 12:53
Давно пора. Надоело уже смотреть как судьи тянуть за уши мударискую баллерину!
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 12:04
Усё - карачун табе, Царители! Ой, всё - приплыл Федунпроект!
Bajan
Bajan
сегодня в 12:01
Пупсикам тогда там лучше вообще не играть, они привыкли к купленным судьям.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100