УЕФА планирует ввести VAR в этом сезоне начиная с 1/4 финала ЛЧ

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22 августа 2018, 13:58

УЕФА рассматривает возможность введения системы видеоповторов ( VAR ) уже в нынешнем еврокубковом сезоне.



Существует вероятность, что видеоповторы появятся уже начиная с матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Таким образом руководство организации рассчитывает избежать серьезных судейских ошибок на финальных стадиях турнира.

В начале сентября состоится встреча Европейской ассоциации клубов, на которой пройдет обсуждение данного решения. Отмечается, что введение VAR в Лиге чемпионов приведет к исчезновению помощников рефери на лицевой линии.