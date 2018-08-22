УЕФА планирует ввести VAR в этом сезоне начиная с 1/4 финала ЛЧ

УЕФА рассматривает возможность введения системы видеоповторов (VAR) уже в нынешнем еврокубковом сезоне.
Существует вероятность, что видеоповторы появятся уже начиная с матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Таким образом руководство организации рассчитывает избежать серьезных судейских ошибок на финальных стадиях турнира.
В начале сентября состоится встреча Европейской ассоциации клубов, на которой пройдет обсуждение данного решения. Отмечается, что введение VAR в Лиге чемпионов приведет к исчезновению помощников рефери на лицевой линии.
Недавно сообщалось, что УЕФА пока не готов к использованию VAR в Лиге чемпионов.
Банальная вода!
Банальная вода!
Но под напором общественного мнения и значимого прогресса чемпионата Мира по футболу, который ГРАНДИОЗНО и ЗНАМЕНАТЕЛЬНО прошел в России, европейская футбольная организация УЕФА планирует начать использовать VAR в Лиге чемпионов, но только с 1/4 финала этого сезона.
И всё!!! Только в одном турнире из множества проводимых!
В УЕФА, якобы, рассчитывают, что это позволит избежать значительных судейских ошибок в финальной стадии ЛЧ.
А про другие турниры, под эгидой УЕФА, чиновники организации СТЫДЛИВО замалчивают и не хотят в них внедрять новую систему VAR.
В начале сентября это решение будут обсуждать на встрече Европейской ассоциации клубов.
Кроме того, УЕФА намеревается использовать VAR на Евро-2020, но этот вопрос ещё пока в стадии обсуждения.
В том случае, если УЕФА начнёт использовать видеоповторы, он откажется от помощи дополнительных ассистентов судьи — арбитров у ворот.
Это по инициативе Коллины была введена система видеопомощи арбитров - VAR, которая в 2018 году была официально включена в правила игры в футбол после серии испытаний на международных турнирах.
Это нововведение в УЕФА АКТИВНО поддерживал и продвигал Пьерлуиджи Коллина, однако, он, в конце июля, тихо покинул судейский комитет.
По неофициальным сообщениям, он, якобы, СМЕЛО вступал за скорейшее внедрение системы видеоповторов в европейском футболе, что не понравилось многим влиятельным чиновникам УЕФА, которые ЯРО выступали ПРОТИВ!
Именно по этой причине ему пришлось РЕЗКО и НЕОЖИДАННО покинуть судейский комитет УЕФА.
Свой уход он объяснил личными причинами.
А УЕФА приняло иезуитское решение, чтобы не выглядеть ретроградами в глазах футбольной общественности, которые уже давно добиваются от УЕФА широкого внедрения системы VAR в европейский футбол.
УЕФА всячески старается препятствовать ШИРОКОМУ внедрению системы VAR в Европе.
Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR во всех европейских турнирах. СРОЧНО!
Чиновники УЕФА боятся устанавливать систему VAR, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в европейском футболе и, кроме того, они потеряют возможность влиять на результат игры.
Не секрет, что многие судьи управляются чиновниками УЕФА и они, по их криминальным советам, влияют и делают нужный результат, какой ими же и заказывается.
Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина в конце июля покинул пост главы судейского комитета УЕФА.
Коллина занимал эту должность в УЕФА с 2010 года.
В то же время Коллина сохранил пост главы судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) и консультанта Итальянской ассоциации арбитров.
Пьерлуиджи Коллина шесть раз признавался лучшим арбитром года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Судил финалы Лиги чемпионов 1999 года и чемпионата мира 2002 года.
По инициативе Коллины была введена система видеопомощи арбитров, которая в 2018 году была официально включена в правила игры в футбол после серии испытаний на международных турнирах.
Но под напором общественного мнения и значимого прогресса чемпионата Мира по футболу, который ГРАНДИОЗНО и ЗНАМЕНАТЕЛЬНО прошел в России, европейская футбольная организация УЕФА планирует начать использовать VAR в Лиге чемпионов, но только с 1/4 финала этого сезона.
И всё!!! Только в одном турнире из множества проводимых!
В УЕФА, якобы, рассчитывают, что это позволит избежать значительных судейских ошибок в финальной стадии ЛЧ.
А про другие турниры, под эгидой УЕФА, чиновники организации СТЫДЛИВО замалчивают и не хотят в них внедрять новую систему VAR.
В начале сентября это решение будут обсуждать на встрече Европейской ассоциации клубов.
Кроме того, УЕФА намеревается использовать VAR на Евро-2020, но этот вопрос ещё пока в стадии обсуждения.
В том случае, если УЕФА начнёт использовать видеоповторы, он откажется от помощи дополнительных ассистентов судьи — арбитров у ворот.
Это по инициативе Коллины была введена система видеопомощи арбитров - VAR, которая в 2018 году была официально включена в правила игры в футбол после серии испытаний на международных турнирах.
Это нововведение в УЕФА АКТИВНО поддерживал и продвигал Пьерлуиджи Коллина, однако, он, в конце июля, тихо покинул судейский комитет.
По неофициальным сообщениям, он, якобы, СМЕЛО вступал за скорейшее внедрение системы видеоповторов в европейском футболе, что не понравилось многим влиятельным чиновникам УЕФА, которые ЯРО выступали ПРОТИВ!
Именно по этой причине ему пришлось РЕЗКО и НЕОЖИДАННО покинуть судейский комитет УЕФА.
Свой уход он объяснил личными причинами.
А УЕФА приняло иезуитское решение, чтобы не выглядеть ретроградами в глазах футбольной общественности, которые уже давно добиваются от УЕФА широкого внедрения системы VAR в европейский футбол.
УЕФА всячески старается препятствовать ШИРОКОМУ внедрению системы VAR в Европе.
Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR во всех европейских турнирах. СРОЧНО!
Чиновники УЕФА боятся устанавливать систему VAR, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в европейском футболе и, кроме того, они потеряют возможность влиять на результат игры.
Не секрет, что многие судьи управляются чиновниками УЕФА и они, по их криминальным советам, влияют и делают нужный результат, какой ими же и заказывается.
Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина в конце июля покинул пост главы судейского комитета УЕФА.
Коллина занимал эту должность в УЕФА с 2010 года.
В то же время Коллина сохранил пост главы судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) и консультанта Итальянской ассоциации арбитров.
Пьерлуиджи Коллина шесть раз признавался лучшим арбитром года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Судил финалы Лиги чемпионов 1999 года и чемпионата мира 2002 года.
По инициативе Коллины была введена система видеопомощи арбитров, которая в 2018 году была официально включена в правила игры в футбол после серии испытаний на международных турнирах.
как тебе мягче написать....тебя всерьез нельзя даже воспринимать в силу возраста.
как тебе мягче написать....тебя всерьез нельзя даже воспринимать в силу возраста.
Попрежнему не предоставляя фактов!
Ничего удивительного!
Реал выиграл 3 лч подряд и тебе с этим жить мечтая чтобы барса хоть в 1/2 вышла!
Попрежнему не предоставляя фактов!
Ничего удивительного!
Реал выиграл 3 лч подряд и тебе с этим жить мечтая чтобы барса хоть в 1/2 вышла!
Но фактов как всегда нет,одни слова!
Но фактов как всегда нет,одни слова!
барсоглоров,которые изза каждого угла кричат о подкупе
судей Пересом не предъявляя ни каких фактов вообще,в качестве доказательств эти ребята кричат об ошибках судей в пользу Реала,при этом абсолютно игнорируют ошибки в пользу его соперников!
барсоглоров,которые изза каждого угла кричат о подкупе
судей Пересом не предъявляя ни каких фактов вообще,в качестве доказательств эти ребята кричат об ошибках судей в пользу Реала,при этом абсолютно игнорируют ошибки в пользу его соперников!
Так хорошо ?
Так хорошо ?
Не понимаю. На ЧМ и в группах были видосы. Почему и тут нельзя сделать уже как обязательным все?
Не понимаю. На ЧМ и в группах были видосы. Почему и тут нельзя сделать уже как обязательным все?
Типа, уж там то богатенькие буратины до таких стадий доходят...
Типа, уж там то богатенькие буратины до таких стадий доходят...
И что, их заставят поставить видеонаблюдение на стадионе? Это дорогое удовольствие...
И что, их заставят поставить видеонаблюдение на стадионе? Это дорогое удовольствие...
Надо внедрять и устанавливать систему видеопомощи арбитрам (VAR) на всех матчах под эгидой УЕФА, тогда судейских скандалов и предвзятого судейства НЕ БУДЕТ!
Многие судьи работают под заказ ЦЕНЫ вопроса и влияют на результат игры.
Только установка системы VAR сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию.
Футбол самый коррумпированный вид спорта.
Давно назрела пора УЕФА повести РЕШИТЕЛЬНУЮ борьбу с судейской КОРРУПЦИЕЙ в футболе.
Надо УЕФА с этим разбираться и ликвидировать коррупцию на корню!!!
Надо внедрять и устанавливать систему видеопомощи арбитрам (VAR) на всех матчах под эгидой УЕФА, тогда судейских скандалов и предвзятого судейства НЕ БУДЕТ!
Многие судьи работают под заказ ЦЕНЫ вопроса и влияют на результат игры.
Только установка системы VAR сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию.
Футбол самый коррумпированный вид спорта.
Давно назрела пора УЕФА повести РЕШИТЕЛЬНУЮ борьбу с судейской КОРРУПЦИЕЙ в футболе.
Надо УЕФА с этим разбираться и ликвидировать коррупцию на корню!!!