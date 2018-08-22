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УЕФА планирует ввести VAR в этом сезоне начиная с 1/4 финала ЛЧ

22 августа 2018, 13:58

УЕФА рассматривает возможность введения системы видеоповторов (VAR) уже в нынешнем еврокубковом сезоне.

Существует вероятность, что видеоповторы появятся уже начиная с матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Таким образом руководство организации рассчитывает избежать серьезных судейских ошибок на финальных стадиях турнира.

В начале сентября состоится встреча Европейской ассоциации клубов, на которой пройдет обсуждение данного решения. Отмечается, что введение VAR в Лиге чемпионов приведет к исчезновению помощников рефери на лицевой линии.

Недавно сообщалось, что УЕФА пока не готов к использованию VAR в Лиге чемпионов.

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Перевод с football-italia.net
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eleven LC
eleven LC ответ alex1990for (комментарий удален) (раскрыть)
23 августа 2018 в 20:27, ред.
Я бы конечно задумался над этим если бы мне это сказал кто нибудь другой но такие слова от болельщика барсы это смешно!
Банальная вода!
Sysanin101
Sysanin101
23 августа 2018 в 14:29
На руководителей УЕФА оказала большое впечатление работа системы видеоповторов - VAR на ЧМ-2018 в России, хотя они, до этого, всячески выступали против и сейчас продолжают выступать и всячески тормозить внедрение.
Но под напором общественного мнения и значимого прогресса чемпионата Мира по футболу, который ГРАНДИОЗНО и ЗНАМЕНАТЕЛЬНО прошел в России, европейская футбольная организация УЕФА планирует начать использовать VAR в Лиге чемпионов, но только с 1/4 финала этого сезона.
И всё!!! Только в одном турнире из множества проводимых!

В УЕФА, якобы, рассчитывают, что это позволит избежать значительных судейских ошибок в финальной стадии ЛЧ.
А про другие турниры, под эгидой УЕФА, чиновники организации СТЫДЛИВО замалчивают и не хотят в них внедрять новую систему VAR.
В начале сентября это решение будут обсуждать на встрече Европейской ассоциации клубов.
Кроме того, УЕФА намеревается использовать VAR на Евро-2020, но этот вопрос ещё пока в стадии обсуждения.
В том случае, если УЕФА начнёт использовать видеоповторы, он откажется от помощи дополнительных ассистентов судьи — арбитров у ворот.

Это по инициативе Коллины была введена система видеопомощи арбитров - VAR, которая в 2018 году была официально включена в правила игры в футбол после серии испытаний на международных турнирах.
Это нововведение в УЕФА АКТИВНО поддерживал и продвигал Пьерлуиджи Коллина, однако, он, в конце июля, тихо покинул судейский комитет.
По неофициальным сообщениям, он, якобы, СМЕЛО вступал за скорейшее внедрение системы видеоповторов в европейском футболе, что не понравилось многим влиятельным чиновникам УЕФА, которые ЯРО выступали ПРОТИВ!
Именно по этой причине ему пришлось РЕЗКО и НЕОЖИДАННО покинуть судейский комитет УЕФА.
Свой уход он объяснил личными причинами.

А УЕФА приняло иезуитское решение, чтобы не выглядеть ретроградами в глазах футбольной общественности, которые уже давно добиваются от УЕФА широкого внедрения системы VAR в европейский футбол.
УЕФА всячески старается препятствовать ШИРОКОМУ внедрению системы VAR в Европе.
Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR во всех европейских турнирах. СРОЧНО!
Чиновники УЕФА боятся устанавливать систему VAR, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в европейском футболе и, кроме того, они потеряют возможность влиять на результат игры.
Не секрет, что многие судьи управляются чиновниками УЕФА и они, по их криминальным советам, влияют и делают нужный результат, какой ими же и заказывается.

Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина в конце июля покинул пост главы судейского комитета УЕФА.
Коллина занимал эту должность в УЕФА с 2010 года.
В то же время Коллина сохранил пост главы судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) и консультанта Итальянской ассоциации арбитров.
Пьерлуиджи Коллина шесть раз признавался лучшим арбитром года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Судил финалы Лиги чемпионов 1999 года и чемпионата мира 2002 года.
По инициативе Коллины была введена система видеопомощи арбитров, которая в 2018 году была официально включена в правила игры в футбол после серии испытаний на международных турнирах.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Шишанутый (раскрыть)
23 августа 2018 в 13:21
мне станет легче. когда тебе станет 18.
как тебе мягче написать....тебя всерьез нельзя даже воспринимать в силу возраста.
eleven LC
eleven LC ответ alex1990for (комментарий удален) (раскрыть)
23 августа 2018 в 11:08
И это мне говорит болельщик барсы!
Попрежнему не предоставляя фактов!
Ничего удивительного!
Реал выиграл 3 лч подряд и тебе с этим жить мечтая чтобы барса хоть в 1/2 вышла!
eleven LC
eleven LC ответ alex1990for (комментарий удален) (раскрыть)
23 августа 2018 в 09:12, ред.
В последние 5 лет за которые Реал выиграл 4 лиги чемпионов барселонцам только и остаётся что всё обьяснять теорией заговора!
Но фактов как всегда нет,одни слова!
Шишанутый
Шишанутый ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
22 августа 2018 в 23:11
Ну введут эти повторы и что легче тебе от этого станет? Все равно судья надйет возможность протащить кого надо. Где захочет возмет повтора а в другом эпизоде смотреть не станет. Или даже просмотрит повтор а примет не правелное решенее а потом скажет что "я так увидел" и ФИФА его подержит скажет "судье виднее на усмотренее арбитра".
eleven LC
eleven LC
22 августа 2018 в 21:16, ред.
3 победы в лиге чемпионов подряд Мадридского Реала очень больно ударили по самолюбию Барселоны,и главной целью этого сезона Лео Месси назвал именно этот турнир,и особенно это ударило по не окрепшим умам
барсоглоров,которые изза каждого угла кричат о подкупе
судей Пересом не предъявляя ни каких фактов вообще,в качестве доказательств эти ребята кричат об ошибках судей в пользу Реала,при этом абсолютно игнорируют ошибки в пользу его соперников!
barcelonistas
barcelonistas
22 августа 2018 в 19:12
В 1/4 Реал будет точно, а там посмотрим
starche
starche
22 августа 2018 в 19:07, ред.
Плохо, что в футболе просмотр берёт не тренер, а судья. А он, даже если мяч забит рукой, может не захотеть устроить просмотр, так как ручёнка была у игрока команды в победе которой он материально заинтересован. Это, конечно, в большей степени относится к ПФЛ.
starche
starche
22 августа 2018 в 18:59
Правильно.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
22 августа 2018 в 18:44
Давно пора вводить и гораздо раньше, а не с 1/4 финала.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2018 в 18:38
Ладно не обижайся Реал и Барса одинаково дружат с судьями
Так хорошо ?
магистрат Калавий
магистрат Калавий
22 августа 2018 в 18:23
Переход Роналду, побег Зидана, теперь ещё VAR... сливочные в панике.
Mangur
Mangur
22 августа 2018 в 17:25
Давно пора.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
22 августа 2018 в 17:05
а почему раньше то нельзя?
Не понимаю. На ЧМ и в группах были видосы. Почему и тут нельзя сделать уже как обязательным все?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Маленькая Лошадка (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2018 в 17:04
Да я пятачков от фонаря написАл, а теперь ещё рассмотрел в статье, что речь про ЛЧ идет.
Типа, уж там то богатенькие буратины до таких стадий доходят...
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
22 августа 2018 в 16:37
Золотая эпоха Реала наконец то закончится
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
22 августа 2018 в 16:23
Хорошо, что нашего Зенита там не будет
шацк
шацк
22 августа 2018 в 16:23
Мир идет вперед, конечно надо вводить ВАР и не только в Еврокубках.
номер 12
номер 12 ответ denmig (раскрыть)
22 августа 2018 в 16:10
Я не понял, что ты написал, но думаю в твоей голове это звучало смешно
Санчо Панса
Санчо Панса
22 августа 2018 в 16:09
А почему только со стадии 1/4 финала и почему только в ЛЧ? Хотя это нововведение не всем пришлось по душе. Так что пока все будет как и прежде)
Exodus.
Exodus. ответ амурец (раскрыть)
22 августа 2018 в 16:08
да да, реала
амурец
амурец ответ Kresi frok (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2018 в 15:59
да нет бапселоны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 августа 2018 в 15:31
Интересное кино! Допусттм, усдовный БАТЭ иди Спартак вышли а 1/4 ЛЕ.
И что, их заставят поставить видеонаблюдение на стадионе? Это дорогое удовольствие...
амурец
амурец
22 августа 2018 в 15:08
надо было бы с 1/8 ЛЧ, но наверное Барселона заблокировала, так есть шанс хотя бы до 1/4 дойти
allemz
allemz
22 августа 2018 в 14:56
Сказка Реала подходит к концу.)
denmig
denmig
22 августа 2018 в 14:56
Если запустят в ле - зениту точно придется занимать в рфпл только шестые места!
Sysanin101
Sysanin101
22 августа 2018 в 14:50
УЕФА предлагает???
Надо внедрять и устанавливать систему видеопомощи арбитрам (VAR) на всех матчах под эгидой УЕФА, тогда судейских скандалов и предвзятого судейства НЕ БУДЕТ!
Многие судьи работают под заказ ЦЕНЫ вопроса и влияют на результат игры.
Только установка системы VAR сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию.
Футбол самый коррумпированный вид спорта.
Давно назрела пора УЕФА повести РЕШИТЕЛЬНУЮ борьбу с судейской КОРРУПЦИЕЙ в футболе.
Надо УЕФА с этим разбираться и ликвидировать коррупцию на корню!!!
3ton
3ton ответ ronaldo743 (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2018 в 14:44
Там все делалось для "левой " статы роналду .... сейчас это будет делать Ювентус
КЭТиК
КЭТиК
22 августа 2018 в 14:42
Уже в группах пора начинать, там очень мало случайных команд.
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