  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • США. МЛС
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 62’ Логотип КазахстанКазахстан 0:0 Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция 2.52 3.55 2.97
21:45 сегодня Логотип ЧехияЧехия -:- Логотип УкраинаУкраина - - -
21:45 сегодня Логотип УэльсУэльс -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
21:45 сегодня Логотип СловенияСловения -:- Логотип БолгарияБолгария - - -
21:45 сегодня Логотип НорвегияНорвегия -:- Логотип КипрКипр - - -
21:45 сегодня Логотип ЛатвияЛатвия -:- Логотип АндорраАндорра - - -
21:45 сегодня Логотип ГибралтарГибралтар -:- Логотип МакедонияМакедония - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип НидерландыНидерланды -:- Логотип ПеруПеру - - -
21:45 сегодня Логотип АвстрияАвстрия -:- Логотип ШвецияШвеция - - -
21:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип ХорватияХорватия 2.66 3.13 2.94
ГлавнаяНовости

Бекхэм зовет в свой клуб Роналду и Пике

сегодня, 16:55

Сообщается, что Дэвид Бекхэм зовет в свой клуб несколько звездных футболистов.

Недавно бывший английский футболист основал футбольный клуб «Интер» Майами. Официально выступать в МЛС команда начнет в 2020 году. В данный момент Дэвид рассматривает несколько звездных кандидатур, которые могли бы пополнить ряды его команды.

Отмечается, что Бекхэм может пригласить следующих игроков: Криштиану Роналду («Ювентус»), Жерар Пике («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Радамель Фалькао («Монако»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед») и Нани («Спортинг»).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» хочет заполучить Рабьо
Сегодня, 15:24 4
Филипе Луис: «Просил отпустить меня в ПСЖ, но не настаивал на этом»
Сегодня, 14:58 2
«Ювентус» и «Интер» поспорят за Кьезу
Сегодня, 12:04 3
«Торино» интересуется полузащитником СПАЛа
Сегодня, 11:37 0
Погба до следующего лета не будет форсировать свой уход из МЮ
Сегодня, 07:09 6
Ибрагимович может перейти в клуб из Египта
Сегодня, 05:41 9
Обсудить
Все комментарии
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 18:08
И клуб переменуют в СТАРОПЕРДУНИО...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100