Бекхэм зовет в свой клуб Роналду и Пике

сегодня, 16:55

Сообщается, что Дэвид Бекхэм зовет в свой клуб несколько звездных футболистов.

Недавно бывший английский футболист основал футбольный клуб «Интер» Майами. Официально выступать в МЛС команда начнет в 2020 году. В данный момент Дэвид рассматривает несколько звездных кандидатур, которые могли бы пополнить ряды его команды.

Отмечается, что Бекхэм может пригласить следующих игроков: Криштиану Роналду («Ювентус»), Жерар Пике («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Радамель Фалькао («Монако»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед») и Нани («Спортинг»).