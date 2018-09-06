«Ливерпуль» хочет заполучить Рабьо

Согласно данным из источника, «Ливерпуль» желает заполучить полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо.
Сообщается, что руководство английского клуба уже связалось с матерью и агентом игрока. Действующий контракт хавбека с французской стороной рассчитан до конца нынешнего сезона. Это значит, что уже начиная с зимы игрок может вести официальные переговоры с другими клубами.
Главный тренер «красных» Юрген Клопп является большим поклонником таланта Рабьо, специалист недавно провел телефонный разговор с полузащитником.
Ранее на Адриена также претендовала «Барселона».