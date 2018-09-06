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«Ливерпуль» хочет заполучить Рабьо

сегодня, 15:24

Согласно данным из источника, «Ливерпуль» желает заполучить полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо.

Сообщается, что руководство английского клуба уже связалось с матерью и агентом игрока. Действующий контракт хавбека с французской стороной рассчитан до конца нынешнего сезона. Это значит, что уже начиная с зимы игрок может вести официальные переговоры с другими клубами. 

Главный тренер «красных» Юрген Клопп является большим поклонником таланта Рабьо, специалист недавно провел телефонный разговор с полузащитником. 

Ранее на Адриена также претендовала «Барселона»

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
сегодня в 15:44
Видимо замена Милнеру.
howlet
howlet
сегодня в 15:43
За такой крученый, Я б сам захотел К нам во двор Рабьо.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 15:42
Рабьо выберет барсу. Как бы Клопп не пытался. Все равно игроки будут выбирать Реал или Барсу для продолжения карьеры. Им могут отказать только из за денег и сделать выбор в пользу АПЛ, но такие игроки как правило не задерживается в числе топ футболистов. Пример: Санчес, погба, озил.
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