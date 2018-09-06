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Погба до следующего лета не будет форсировать свой уход из МЮ

сегодня, 07:09

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба как минимум ещё один сезон проведёт в стане «красных дьяволов», утверждает источник. Сообщается, что французский хавбек не будет настаивать на своём уходе из клуба в зимнее трансферное окно, несмотря на конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуриньо. Более того, Погба и Моуриньо обсудили между собой вопрос будущего игрока и решили не возвращаться к нему до следующего лета.

Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны испанских клубов и «Ювентуса». Нападающий «Барселоны» Луис Суарес недавно заявил, что в каталонском клубе всегда будут рады видеть Погба.

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