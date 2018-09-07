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«Реал» нацелился на молодого вингера «Ман Сити»

сегодня, 05:37

19-летний вингер «Манчестер Сити» Браим Диас оказался в списке интересов мадридского «Реала», информирует источник. У испанского футболиста остался один год контракта с «горожанами», но руководство «Сити» намерено сохранить игрока в команде. Источник отмечает, что Диас не собирается уходить в аренду и настроен бороться за игровое время в «Сити».

В прошлом сезоне он принял участие в 10 матчах в составе первой команды во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что «Реал» попытается приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна

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