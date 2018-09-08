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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.68 3.72 5.8
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.76 3.23 2.91
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
03:00 сегодня Логотип ВенесуэлаВенесуэла -:- Логотип КолумбияКолумбия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Кирьяков: «После ЧМ мы котируемся выше, чем соперники по группе Лиги Наций»

сегодня, 09:20
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы команды над Турцией в 1-м туре Лиги Наций (2:1).

Прежде всего, были важны три очка. Кроме того, наши довольно-таки уверенно играли, выглядели солидно, несмотря на погрешности в обороне. В первом тайме неплохо переходили в контратаку, имели шансы увеличить счет. Жалко, что один из первых опасных моментов возле наших ворот завершился голом: немного не доработали – не оказалось нашего игрока, чтобы предотвратить удар соперника. Во втором тайме забили быстрый гол, играли по счету и достаточно уверенно оборонялись. Считаю, что победа заслуженная, а счет по игре. 

Знаю Станислава, как амбициозного человека, он никогда не даст поблажек и послаблений, будет настраивать команду на бескомпромиссную игру. Что, в принципе, и произошло. Наша команда играла очень серьезно. Но было опасение по отношению к самому турниру. Те же Германия и Франция накануне играли достаточно вальяжно, чего мы не видели на чемпионате мира.

Много чего непонятного в Лиге Наций. Да, есть определенные возможности через этот турнир добыть путевку на чемпионат Европы, чтобы спокойно играть в отборочном турнире, но, честно говоря, непонятен сам регламент. В нескольких матчах, которые посмотрел, обратил внимание на то, что многие сборные топового уровня дают возможность сыграть резервным футболистам, что говорит об их скептическом отношении к Лиге Наций. Впрочем, если одна сборная завоюет путевку, то это даст всплеск или толчок другим командам более высокого уровня, чтобы они более серьезно к этому турниру относились, но пока больше ощущается настроение контрольных товарищеских матчей. Не более того.

Обыграть Турцию на ее стадионе – серьезный результат. Эту планку надо держать и требовать от ребят, что обыгрывать нужно любого соперника. Тем более что после чемпионата мира мы котируемся выше, чем соперники по группе. Надеюсь, наша команда победит дома и шведов, и турок и сможет себя чувствовать уверенно в борьбе за дополнительную путевку.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:44
В отличие от "специалистов прошлого",типа Мостового,Канчельскиса и пр.,пророчивших сборной поражение,а так же обитателей "всемирной сети" определённого пошиба,сборная победила. И это хорошо,когда у игроков преодолён "комплекс неполноценности",и они могут компенсировать недостаток мастерства самоотверженностью,работоспособностью и уверенностью в своих силах.А теперь противники пусть "поют Лазаря",это уже выглядит неубедительно.Россию с победой!
Abverin
Abverin
сегодня в 09:35
Кирьяков опять гонит френь какую-то.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 09:29
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