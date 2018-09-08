Кирьяков: «После ЧМ мы котируемся выше, чем соперники по группе Лиги Наций»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы команды над Турцией в 1-м туре Лиги Наций (2:1).

Прежде всего, были важны три очка. Кроме того, наши довольно-таки уверенно играли, выглядели солидно, несмотря на погрешности в обороне. В первом тайме неплохо переходили в контратаку, имели шансы увеличить счет. Жалко, что один из первых опасных моментов возле наших ворот завершился голом: немного не доработали – не оказалось нашего игрока, чтобы предотвратить удар соперника. Во втором тайме забили быстрый гол, играли по счету и достаточно уверенно оборонялись. Считаю, что победа заслуженная, а счет по игре.

Знаю Станислава, как амбициозного человека, он никогда не даст поблажек и послаблений, будет настраивать команду на бескомпромиссную игру. Что, в принципе, и произошло. Наша команда играла очень серьезно. Но было опасение по отношению к самому турниру. Те же Германия и Франция накануне играли достаточно вальяжно, чего мы не видели на чемпионате мира.

Много чего непонятного в Лиге Наций. Да, есть определенные возможности через этот турнир добыть путевку на чемпионат Европы, чтобы спокойно играть в отборочном турнире, но, честно говоря, непонятен сам регламент. В нескольких матчах, которые посмотрел, обратил внимание на то, что многие сборные топового уровня дают возможность сыграть резервным футболистам, что говорит об их скептическом отношении к Лиге Наций. Впрочем, если одна сборная завоюет путевку, то это даст всплеск или толчок другим командам более высокого уровня, чтобы они более серьезно к этому турниру относились, но пока больше ощущается настроение контрольных товарищеских матчей. Не более того.

Обыграть Турцию на ее стадионе – серьезный результат. Эту планку надо держать и требовать от ребят, что обыгрывать нужно любого соперника. Тем более что после чемпионата мира мы котируемся выше, чем соперники по группе. Надеюсь, наша команда победит дома и шведов, и турок и сможет себя чувствовать уверенно в борьбе за дополнительную путевку.