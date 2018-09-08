Хомуха: «Качеством и глубиной состава выделяются лишь „Зенит“ и „Спартак“»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха подвел итоги первой части сезона.

Радует продолжение тенденции, увиденной на чемпионате мира. Стадионы заполняются. Тридцать тысяч зрителей, причем не на топовых матчах, становятся обычным явлением. Приятно, что и молодые российские футболисты после успеха на чемпионате мира продолжают доказывать, что способны играть на высоком уровне.

Со знаком плюс отмечу выступление «Ростова» и «Оренбурга». Обе команды обращают на себя внимание не только высоким местом, но и поставленной игрой. На сегодня считаю их шансы очень хорошими. Большой разницы в уровне команд сейчас нет. Качеством и глубиной состава явно выделяются только «Зенит» и «Спартак». Потому чемпионат должен получиться очень интересным.

У многих пока не видно стабильной и узнаваемой игры, некоторые команды действуют с провалами. Причем это касается не только тех, кто выше середины таблицы не заглядывает, но и претендентов на высокие места. Нужно время, чтобы качество футбола повысилось.