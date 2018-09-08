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Хомуха: «Качеством и глубиной состава выделяются лишь „Зенит“ и „Спартак“»

сегодня, 08:34

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха подвел итоги первой части сезона.

Радует продолжение тенденции, увиденной на чемпионате мира. Стадионы заполняются. Тридцать тысяч зрителей, причем не на топовых матчах, становятся обычным явлением. Приятно, что и молодые российские футболисты после успеха на чемпионате мира продолжают доказывать, что способны играть на высоком уровне.

Со знаком плюс отмечу выступление «Ростова» и «Оренбурга». Обе команды обращают на себя внимание не только высоким местом, но и поставленной игрой. На сегодня считаю их шансы очень хорошими. Большой разницы в уровне команд сейчас нет. Качеством и глубиной состава явно выделяются только «Зенит» и «Спартак». Потому чемпионат должен получиться очень интересным. 

У многих пока не видно стабильной и узнаваемой игры, некоторые команды действуют с провалами. Причем это касается не только тех, кто выше середины таблицы не заглядывает, но и претендентов на высокие места. Нужно время, чтобы качество футбола повысилось.

Промежуточные итоги РПЛ: лидерство «Зенита» и большие проблемы «Анжи»

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 09:44
Спартак больше побеждает за счет судей, почти в каждом матче.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:35
Если на бумаге "Зенит" и "Спартак" безусловные лидеры,по качеству и глубине состава, а остальные усреднились,то чем этот сезон будет привлекателен??? Борьбой за третье-пятнадцатое место????
Посмотрим,как будет в "оврагах,а не на бумаге".
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 09:14
FROLL 001:
Спартак выделяется глубиной работы с судейским корпусом. Гыгыгы
не уже ли мюллер банкрот, что судейкам не может накинуть
вон кубок уефа смог же зеньке купить.
ABir
ABir
сегодня в 08:47
Хомуха прав, борьба за чемпионство будет между Спартаком и Зенитом. Кто меньше потеряет в проходных матчах, тот и победит.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 08:46
Это верно.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 08:46
Спартак выделяется глубиной работы с судейским корпусом. Гыгыгы
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