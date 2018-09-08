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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.68 3.72 5.8
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 3.02 3.22 2.68
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
03:00 сегодня Логотип ВенесуэлаВенесуэла -:- Логотип КолумбияКолумбия - - -
05:08 50’ Логотип МексикаМексика 1:3 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 11’ Логотип АргентинаАргентина 0:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Чугайнов: «В сборной России мало кто дотягивает до европейского уровня»

сегодня, 05:31
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов поделился впечатлениями от победы российской национальной команды над Турцией (2:1) в матче Лиги Наций.

К сожалению, сейчас в нашей сборной лишь несколько человек дотягивают до европейского уровня.

Дзюба, Головин, Зобнин, Марио Фернандес. С натяжкой – Кузяев и Черышев. Но в Трабзоне первые 65 минут футбол был очень качественный, соперника переигрывали во всех компонентах. Проводили быстрые атаки. Работал коллективный отбор. Туркам ничего создать не позволили. Глядя на их сумбурные действия, невольно задавался вопросом: «Они в футбол-то играть умеют?!»

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Все комментарии
Alista
Alista
сегодня в 06:16
Для игры с турками сойдет.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 06:08
А в общем-то никто.
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