Чугайнов: «В сборной России мало кто дотягивает до европейского уровня»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов поделился впечатлениями от победы российской национальной команды над Турцией (2:1) в матче Лиги Наций.

К сожалению, сейчас в нашей сборной лишь несколько человек дотягивают до европейского уровня.

Дзюба, Головин, Зобнин, Марио Фернандес. С натяжкой – Кузяев и Черышев. Но в Трабзоне первые 65 минут футбол был очень качественный, соперника переигрывали во всех компонентах. Проводили быстрые атаки. Работал коллективный отбор. Туркам ничего создать не позволили. Глядя на их сумбурные действия, невольно задавался вопросом: «Они в футбол-то играть умеют?!»