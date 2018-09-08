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Орлов: «Зачем игрокам из Европы ехать в Россию? Чтобы поиграть в Тюмени?»

сегодня, 08:25

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе в стане «Зенита» экс-полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио.

В том, что Маркизио дали хорошие деньги, сомневаться не приходится. Чего бы ради он к нам поехал, если его звали «Монреаль» - лидер МЛС, «Монако», и не они одни. Новичку дали подъемные, какие-то бонусы. Но все издания, что бы они ни писали, не знают всей правды. Тот же трансфермаркет, «Форбс» - это разве полная правда? Мнения об уровне, и только. 

Я лучше напомню, что Маркизио - свободный агент. Его приход на ситуацию с финансовым фэйр-плей не влияет. Это очень выгодная сделка для «Зенита». Из-за подъемных Халка когда-то Игорь Денисов поднял скандал. Как он вычислил цифры, не знаю. Но Денисов разложил эти деньги на четыре года и добавил по 2 млн к зарплате - так и вывел сумму. 

Но зачем считать чужие деньги? Тем более что на футболиста ведь всегда цена приблизительна - как на картину, например. Но кто возьмётся оценить действительную стоимость произведения? Есть рынок: кто-то предлагает, а кто-то согласен давать такие деньги за игрока.

Заплатили в своё время по 40 млн за Халка и Витселя, а люди говорили: «Ну ладно ещё Халк, но кто такой Витсель?» И что же? Прошли годы. Теперь, похоже, все поняли, что они стоят тех денег. Бразилец и бельгиец отыграли на совесть, отработали контракты без претензий.

Когда вообще затрагивают финансовый аспект, отвечаю: давайте реально смотреть на вещи - глазами футболистов из Европы. Чего им ехать в Россию? Чтобы поиграть в Тюмени, где сейчас выступает «Енисей», на искусственном поле? Или на маленьком стадионе в Оренбурге? А дальние перелёты, холода? 

Сколько раз я летал с тем же Халком. Да, он с интересом относился к таким перелётам - для него это было, в некоторой степени, романтическое приключение. Мир посмотреть, себя показать. Но когда ты попадаешь в старые, плохо пахнущие раздевалки - у нас ещё недавно, до чемпионата мира, большинство стадионов таких было - от романтики ничего не остаётся. А ещё жёны, дети - много бытовых вопросов влияет на выбор…

Топ-10 новичков РПЛ 

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 09:42
Тюмень прекрасный город, чем Орлову не понравился?
Если бы не газовые месторождения в Тюмени и в других Сибирях, играл бы щас Зенит во втором дивизионе.
Alista
Alista
сегодня в 09:42
Не за большие деньги в Россию ни один стоящий футболист не поедет. Зачем ему играть на плохих полях Ростова или Тюмени?
tuman960
tuman960
сегодня в 09:30
Petr Makovenko:
или с Орловым полететь в Хабаровск, Нет!!!! лучше в плацкрте!!!!
если бы он пригласил.ещё бы за чаем бегал и обмахивал опахалом,но так как это невероятно,то приходится делать финт ушами и кричать о плацкарте!!!!
mikysss
mikysss
сегодня в 09:27
по 40 млн? маразм у гены еще хуже чем все думали - за хулка и шницеля в сумме 100-ка ушла народных. Причем 60млн за хулка еще можно понять как то - звезда на тот момент на пике, а вот микрофон за 40млн??? понятно денег некуда девать, но шницель был и есть игрочек уровня рпл я бы за Дзюбу больше бы дал сейчас чем за него
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 09:08
BBK33:
Причины перехода могут быть разными. Селфи с Дзюбой, например.
или с Орловым полететь в Хабаровск, Нет!!!! лучше в плацкрте!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:42
Опять "очевидная очевидность".......

Ну ни кто и так не считает....что Маркизио выбрал РПЛ только чтоб поработать с Семаком и послушать "вживую" анектоды Дзюбы.....
И чтоб понимать это - не обязательно быть таким гуру в бухгалтерии как Игорь Денисов.....

А с искусственными полями и "плохопахнущими раздевалками" можно бороться и без приезжающих Халков и Маризио......
BBK33
BBK33
сегодня в 08:34
Причины перехода могут быть разными. Селфи с Дзюбой, например.
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