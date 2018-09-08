Орлов: «Зачем игрокам из Европы ехать в Россию? Чтобы поиграть в Тюмени?»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе в стане «Зенита» экс-полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио.

В том, что Маркизио дали хорошие деньги, сомневаться не приходится. Чего бы ради он к нам поехал, если его звали «Монреаль» - лидер МЛС , «Монако», и не они одни. Новичку дали подъемные, какие-то бонусы. Но все издания, что бы они ни писали, не знают всей правды. Тот же трансфермаркет, «Форбс» - это разве полная правда? Мнения об уровне, и только.

Я лучше напомню, что Маркизио - свободный агент. Его приход на ситуацию с финансовым фэйр-плей не влияет. Это очень выгодная сделка для «Зенита». Из-за подъемных Халка когда-то Игорь Денисов поднял скандал. Как он вычислил цифры, не знаю. Но Денисов разложил эти деньги на четыре года и добавил по 2 млн к зарплате - так и вывел сумму.

Но зачем считать чужие деньги? Тем более что на футболиста ведь всегда цена приблизительна - как на картину, например. Но кто возьмётся оценить действительную стоимость произведения? Есть рынок: кто-то предлагает, а кто-то согласен давать такие деньги за игрока.

Заплатили в своё время по 40 млн за Халка и Витселя, а люди говорили: «Ну ладно ещё Халк, но кто такой Витсель?» И что же? Прошли годы. Теперь, похоже, все поняли, что они стоят тех денег. Бразилец и бельгиец отыграли на совесть, отработали контракты без претензий.

Когда вообще затрагивают финансовый аспект, отвечаю: давайте реально смотреть на вещи - глазами футболистов из Европы. Чего им ехать в Россию? Чтобы поиграть в Тюмени, где сейчас выступает «Енисей», на искусственном поле? Или на маленьком стадионе в Оренбурге? А дальние перелёты, холода?

Сколько раз я летал с тем же Халком. Да, он с интересом относился к таким перелётам - для него это было, в некоторой степени, романтическое приключение. Мир посмотреть, себя показать. Но когда ты попадаешь в старые, плохо пахнущие раздевалки - у нас ещё недавно, до чемпионата мира, большинство стадионов таких было - от романтики ничего не остаётся. А ещё жёны, дети - много бытовых вопросов влияет на выбор…