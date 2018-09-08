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Ловчев: «Сборная России почти ничего не дала создать сопернику»

сегодня, 02:54
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высоко оценил игру сборной России в матче Лиги Наций против команды Турции (2:1).

За счёт чего удалось победить?

Прежде всего, мы лучше играли. Многие говорили перед игрой, что турецкий зритель поведёт свою команду вперёд. Но сборная Турции сейчас – совершенно новая команда, и какой-то единой, слаженной игры они не показали. А у нашей команды прям пёрла уверенность в своих силах. Сборная России выглядела очень прилично. Я даже не ожидал этого, особенно если учитывать выездные игры перед чемпионатом мира. В первом тайме мы уже должны были вести где-то 3:0. В моменте с пропущенным голом, вратарь, в принципе, мог вытащить. Но он вытащил в концовке матча, когда был навал сборной Турции. Этот навал вполне объясним. Все наши ребята играют от звонка до звонка в национальном первенстве, а некоторые ещё и в еврокубках. Было видно, что минут за 15 до конца команда подустала и отдала инициативу. Хочу отметить хорошую игру в обороне. Мы почти ничего не дали создать сопернику. Да и в целом, наша команда выглядела сильнее турок. 

Появление Нойштедтера в старте меня нисколько не удивило. И то, что Рауш вышел, не удивило. Это правильно даже чисто по-человечески. Два этих парня приняли российское гражданство. На чемпионат мира никто из них не попал по разным причинам. Нойштедтера отцепили в самом конце. Сейчас ему дали понять, что он нужен. Поддержка и доверие важны для каждого футболиста. Он сыграл очень прилично вместе с Джикией. Поэтому, всё правильно. 

Насколько важна победа в таком турнире?

В любом мачте важна победа. Вы помните, как мы плевались, расстраивались после поражений от Катара, Кот-д’Ивуара и мечтали о том, чтобы команда так играла и выигрывала. Да, в правилах Лиги Наций ещё надо разобраться. Но футболист с самого детства выходит на поле, чтобы выигрывать. А здесь это на уровне сборной страны.

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