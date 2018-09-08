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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.68 3.72 5.8
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 3.02 3.22 2.68
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
03:00 сегодня Логотип ВенесуэлаВенесуэла -:- Логотип КолумбияКолумбия - - -
05:08 сегодня Логотип МексикаМексика -:- Логотип УругвайУругвай 3.43 3.24 2.3
06:00 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Дзюба: «Я всегда был командным игроком»

сегодня, 03:18
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба после победы над Турцией в матче Лиги Наций (2:1) поблагодарил болельщиков, а также прокомментировал слова главного тренера россиян Станислава Черчесова.

Концепция сборной осталась прежней. Поменялись только игроки. Важно было, чтобы они тоже пропитались этой атмосферой.

Спасибо огромное болельщикам, что прилетели! Это было очень важно, потому что в Турции за своих всегда шумно болеют. 

Черчесов сказал, что стиль команды это «мы», а не «я». Вам сложно победить своё «я»?

Всегда был командным игроком. Я за то, чтобы в команде была хорошая атмосфера. Только в коллективе рождаются лидеры. Если каждый будет дорабатывать как сегодня, то всё получится. Тут Лунёв выручил, тут другой, надо вгрызаться, вгрызаться! Ребята уставали, но продолжали бежать. В этом наша сила.

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