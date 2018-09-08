Дзюба: «Я всегда был командным игроком»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба после победы над Турцией в матче Лиги Наций (2:1) поблагодарил болельщиков, а также прокомментировал слова главного тренера россиян Станислава Черчесова.

Концепция сборной осталась прежней. Поменялись только игроки. Важно было, чтобы они тоже пропитались этой атмосферой.

Спасибо огромное болельщикам, что прилетели! Это было очень важно, потому что в Турции за своих всегда шумно болеют.

Черчесов сказал, что стиль команды это «мы», а не «я». Вам сложно победить своё «я»?

Всегда был командным игроком. Я за то, чтобы в команде была хорошая атмосфера. Только в коллективе рождаются лидеры. Если каждый будет дорабатывать как сегодня, то всё получится. Тут Лунёв выручил, тут другой, надо вгрызаться, вгрызаться! Ребята уставали, но продолжали бежать. В этом наша сила.