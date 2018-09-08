Экс-хавбек «Зенита»: «Дзюба поймал свою жар-птицу»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Трембач поделился мнением о футболистах «сине-бело-голубых».

Честно говоря, до сих пор не могу понять, что у Заболотного не клеится. Многие говорят, что там намечается ударный тандем с Дзюбой, но я что-то не особо согласен. Хотя, с другой стороны, у Дзюбы тоже год назад не шло - а потом он «выстрелил» и стал незаменимым. Думаю, что Заболотному не хватает везения, здесь надо ждать и надеяться. По своему складу он форвард мощный и перспективный, не просто же так его брали в «Зенит» и сборную. Чтобы разыграться, Заболотному надо забить парочку хороших голов и почувствовать былую уверенность со времён «Тосно».

Сейчас Дзюба выглядит очень здорово. Как говорится, он поймал свою жар-птицу, и пусть продолжает в том же духе. Полгода-год назад я не понимал, зачем Дзюба нужен и «Зениту», и сборной. Однако же он набрал форму и подключил везение, без которого тоже ничего не добьёшься. Теперь Дзюба - лидер российского футбола.

Переход Маркизио? Это опытный полузащитник, и просто так ты не сможешь играть в «Ювентусе» десять лет. Дай бог, чтобы он помог «Зениту». Тем более когда сломан Нобоа. И вообще, эти постоянные травмы вызывают беспокойство. Причем ломаются так, что выбывают сразу на полгода. Сколько уже не играют Кокорин и Маммана, а теперь в лазарете Нобоа и Шатов. Вроде бы народу в «Зените» много, но как посмотришь поближе, то оказывается, что двое опять выпали, и кто знает, кем их заменять!