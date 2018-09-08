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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.68 3.72 5.8
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.76 3.23 2.91
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
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Экс-хавбек «Зенита»: «Дзюба поймал свою жар-птицу»

сегодня, 08:52

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Трембач поделился мнением о футболистах «сине-бело-голубых».

Честно говоря, до сих пор не могу понять, что у Заболотного не клеится. Многие говорят, что там намечается ударный тандем с Дзюбой, но я что-то не особо согласен. Хотя, с другой стороны, у Дзюбы тоже год назад не шло - а потом он «выстрелил» и стал незаменимым. Думаю, что Заболотному не хватает везения, здесь надо ждать и надеяться. По своему складу он форвард мощный и перспективный, не просто же так его брали в «Зенит» и сборную. Чтобы разыграться, Заболотному надо забить парочку хороших голов и почувствовать былую уверенность со времён «Тосно». 

Сейчас Дзюба выглядит очень здорово. Как говорится, он поймал свою жар-птицу, и пусть продолжает в том же духе. Полгода-год назад я не понимал, зачем Дзюба нужен и «Зениту», и сборной. Однако же он набрал форму и подключил везение, без которого тоже ничего не добьёшься. Теперь Дзюба - лидер российского футбола.

Переход Маркизио? Это опытный полузащитник, и просто так ты не сможешь играть в «Ювентусе» десять лет. Дай бог, чтобы он помог «Зениту». Тем более когда сломан Нобоа. И вообще, эти постоянные травмы вызывают беспокойство. Причем ломаются так, что выбывают сразу на полгода. Сколько уже не играют Кокорин и Маммана, а теперь в лазарете Нобоа и Шатов. Вроде бы народу в «Зените» много, но как посмотришь поближе, то оказывается, что двое опять выпали, и кто знает, кем их заменять!

Также Трембач назвал главных фаворитов текущего чемпионата России.

Я считаю, что золото разыграют «Зенит» и «Спартак», а там уже как карта ляжет. В недавнем матче друг против друга оба они играли на победу, преимуществом больше владели питерцы. Но я не знаю, чем бы закончилась эта встреча, если бы за москвичей вышел Промес. После ухода голландца в «Севилью» «красно-белые» потеряли ударную силу и главный источник опасности для соперников. Тем не менее «Спартак» всё равно силён, мне нравится его игра - хоть я и не приверженец «красно-белых», недолюбливаю их ещё со своих времён (улыбается).

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 09:54
Михаил Славнов:
Ага, Анжи с Ростовом в переходных играх.
Анжи вылетит напрямую, а Ростов в итоговой таблице будет выше Зени...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:53
Kerri:
В этом сезоне Зенит вполне может стать чемпионом.
Может.Как и предыдущие четыре сезона,когда мог,но не стал.И состав тогда был посолиднее.
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 09:53
Похоже Дзюба поймал и мой Айфон, что-то не могу найти.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:50
LOpp:
Щас Артёмка узнает какая зарплата у Маркизио и начнется))
Уважаемый,не любить игрока за что-то можно и вполне логично,а не признавать его очевидных достоинств и успехов-смешно! Тем более,что он добывает спортивную славу ВАШЕЙ стране.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:48
Трембачу надо чаще пересматривать фильм "Трембита".Там есть такие персонажи. А Дзюба шёл-шёл и пришёл,в отличие от "Спартака" ,постоянно чего-то ищущего и разбазаривающего своих игроков,кормя конкурентов.Поэтому и не успешен,невзирая на огромные вложения средств и "тоску по-прошлому".
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 09:47
Аксинья:
Зенит и Спартак отличает завидная стабильность поэтому они и будут в зоне ЛЕ, ну а золото разыграют другие клубы...
Ага, Анжи с Ростовом в переходных играх.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 09:41
Зенит и Спартак отличает завидная стабильность поэтому они и будут в зоне ЛЕ, ну а золото разыграют другие клубы...
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 09:37
Свиноклоны с утра такую ересь несут.
LOpp
LOpp
сегодня в 09:36
Щас Артёмка узнает какая зарплата у Маркизио и начнется))
МапС
МапС
сегодня в 09:32
Он поймал сначала Черчеса за усы, а потом его жареный баклан клюнул.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
сегодня в 09:16
Какая жар-птица? Баклан мимо пролетал.
Kerri
Kerri
сегодня в 09:03
В этом сезоне Зенит вполне может стать чемпионом.
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