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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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03:00 сегодня Логотип ВенесуэлаВенесуэла -:- Логотип КолумбияКолумбия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Дмитрий Черышев: «В сборной России ощущается сплоченность»

сегодня, 11:07
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев похвалил сборную России за победу над Турцией (2:1) в матче 1-го тура Лиги Наций.

Я бы выделил всю команду - как она играла, отдавалась игре. Самое главное, у нее появляется взаимопонимание, ребята выглядят более раскрепощенными, и благодаря этому, а также уверенности после чемпионата мира у них и появляются голевые моменты. В команде ощущается сплоченность, внутренняя уверенность, в том числе и за партнера - это тоже о многом говорит. Поэтому они и становятся лидерами на поле, что очень важно.

Гол Дениса? У каждого игрока есть определенная позиция, на которой он должен находиться. Когда шла подача с правого фланга, он замыкал дальнюю штангу, где он и должен был быть, учитывая, что он атакующий полузащитник.

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