Дмитрий Черышев: «В сборной России ощущается сплоченность»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев похвалил сборную России за победу над Турцией (2:1) в матче 1-го тура Лиги Наций.

Я бы выделил всю команду - как она играла, отдавалась игре. Самое главное, у нее появляется взаимопонимание, ребята выглядят более раскрепощенными, и благодаря этому, а также уверенности после чемпионата мира у них и появляются голевые моменты. В команде ощущается сплоченность, внутренняя уверенность, в том числе и за партнера - это тоже о многом говорит. Поэтому они и становятся лидерами на поле, что очень важно.

Гол Дениса? У каждого игрока есть определенная позиция, на которой он должен находиться. Когда шла подача с правого фланга, он замыкал дальнюю штангу, где он и должен был быть, учитывая, что он атакующий полузащитник.