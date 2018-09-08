Канчельскис: «Рано говорить, что сборная России играет, как на ЧМ-2018»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис подвел итоги выездного матча национальной команды против Турции (2:1) в 1-м туре Лиги Наций.

Первый тайм сборная России сыграла здорово. На то, что в конце ребята прижались к своим воротам, повлиял давивший результат. Может, и силенок не хватило. Во втором тайме были проблемы в обороне, здорово сыграл Лунев. Победа на выезде в Турции — это хорошо.

Рано говорить о том, что эта сборная играет, как на чемпионате мира. Судить по одной игре не стоит. Важно ведь не то, как начнешь, а как закончишь. Пусть Дзюба продолжает в том же духе. У него появилась уверенность — и результат есть.