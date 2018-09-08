Хомуха: «„Зенит“ и „Спартак“ слабоваты, чтобы бороться за победу в ЛЕ»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха порассуждал о силе «сине-бело-голубых» и «Спартака».

Лидерство «Зенита» говорит о силе состава команды. У Семака один из лучших в РПЛ выбор сильных футболистов, на многих позициях есть равноценные замены. После прихода Маркизио состав «Зенита» стал еще сильнее и вариативнее.

Справедливо ли питерцев считают главными фаворитами? Да. Но вместе со «Спартаком». Возможности этих двух команд сопоставимы. Причем это касается всего - инфраструктуры, финансовых возможностей, количества мастеров высокого класса и широкого выбора у тренеров. И «Спартак», и «Зенит» должны бороться за первое место.

Способны ли побороться за победу в Лиге Европы? Вот для этого у обеих команд составы слабоваты. О трофее пока вообще речи вести не стоит. Например, для «Зенита» сложным оказаться может уже групповой этап. Явных аутсайдеров нет - все соперники ровные, со всеми придется тяжело. Даже выйти в плей-офф из такой компании уже будет достойным результатом. Тогда, допускаю, зимой в команде появятся еще несколько опытных футболистов, способных усилить «Зенит» сразу.