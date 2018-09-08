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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.61 3.87 6.37
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.76 3.23 2.91
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
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02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
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Хомуха: «„Зенит“ и „Спартак“ слабоваты, чтобы бороться за победу в ЛЕ»

сегодня, 10:03

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха порассуждал о силе «сине-бело-голубых» и «Спартака».

Лидерство «Зенита» говорит о силе состава команды. У Семака один из лучших в РПЛ выбор сильных футболистов, на многих позициях есть равноценные замены. После прихода Маркизио состав «Зенита» стал еще сильнее и вариативнее. 

Справедливо ли питерцев считают главными фаворитами? Да. Но вместе со «Спартаком». Возможности этих двух команд сопоставимы. Причем это касается всего - инфраструктуры, финансовых возможностей, количества мастеров высокого класса и широкого выбора у тренеров. И «Спартак», и «Зенит» должны бороться за первое место. 

Способны ли побороться за победу в Лиге Европы? Вот для этого у обеих команд составы слабоваты. О трофее пока вообще речи вести не стоит. Например, для «Зенита» сложным оказаться может уже групповой этап. Явных аутсайдеров нет - все соперники ровные, со всеми придется тяжело. Даже выйти в плей-офф из такой компании уже будет достойным результатом. Тогда, допускаю, зимой в команде появятся еще несколько опытных футболистов, способных усилить «Зенит» сразу.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 10:57
Всё так. Правда у спартака всё таки проблем побольше. Но появление двух молоденьких россиян в последнем матче, вселяет надежды, что спартак встанет выше своих проблем.
cpartak60
cpartak60
сегодня в 10:47
Jeck Denielse:
29 мая 2019 года.Баку. Финал Лиги Европы УЕФА Зенит - Спартак Хомуха : "Я же говорил,что кто то из них не выиграет ЛЕ"....))))
ну это из области фантастики наверное!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:39
Какая прелесть:Маркизио ешё не нюхал пороху в РПЛ,а "Зенит" уже стал "сильнее и вариативнее".А я вот приверженец "практики,как критерия истины".
По сути,как в ЛЧ,так и в ЛЕ можно вычёркивать 70 процентов команд из турнира и играть "закрытой лигой",о чём и мечтает десятка европейских гегемоном.Но тогда у нас не останутся в памяти хотя бы победы "Рубина" над "Барселоной" и "Ростова" над "Баварией",да и ничья в Манчестере ЦСКА с МЮ. Вывод :Это спортивный турнир,в котором каждый получает шанс подняться по восходящей,преподнести сюрприз и заработать что-нибудь-славу,деньги...
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:31
"Зенит" обязан выигрывать Лигу Европы! Другой возможности попасть в Лигу Чемпионов у "самобытного" клуба просто нет!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:17
29 мая 2019 года.Баку.
Финал Лиги Европы УЕФА

Зенит - Спартак

Хомуха : "Я же говорил,что кто то из них не выиграет ЛЕ"....))))
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