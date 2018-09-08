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Орлов: «Важно, чтобы „Зенит“ относился к Семаку, как к Манчини»

сегодня, 09:44

Футбольный комментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что у наставника «Зенита» Сергея Семака нет любимчиков.

Поэтому я его и рекомендовал в «Уфу», а потом всё время говорил, что он должен быть в «Зените». Вот он и пришел - и слава богу. Я убеждён, что Семак мог бы работать в европейском клубе - по знаниям, по менталитету, по отношению к делу. Семь лет летал с ним рядом и видел, как он ведёт себя. И сейчас уже в тренерской деятельности, как он работает с конспектами, как за всем следит.

Спаллетти перед уходом сказал, что Семак будет лучшим тренером для «Зенита»? Тогда многие восприняли слова итальянского специалиста как всего лишь реверанс помощнику. Но Спаллетти видел Семака в работе. У Семака потрясающая человеческая харизма. Он честен, справедлив. Может быть, не так эмоционален, как тот же Жозе Моуриньо или Леонид Слуцкий, но он другим берёт. Работает, глядя глаза в глаза, и у него нет любимчиков - и не может быть. В команде самое страшное, если тренер кого-то выделяет. 

У Семака есть будущее. Важно, чтобы руководители клуба относились к нему с таким же уважением, как недавно к Манчини. Сейчас, что не секрет, Семак получает меньше некоторых игроков. И это очень тонкая материя.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 11:06
"...Семак получает меньше некоторых игроков."
Потому и меньше,что временщик.Найдут очередного варяга и Генаха запоет совсем по другому.(
rawer
rawer
сегодня в 11:04
Фурсенко боготворил Манчини, с Семаком такого не будет
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 10:53
Манчини физрук, Семак - никчемный физрук
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 10:52
Придется договариваться с Абрамовичем
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:51
Манчини уважали за его уже завоёванные 13 титулов ......
Семака за его будущие 13 титулов.....

Скажу честно...я не был сторонником назначения Семака...но...
Судя по словам о нём приближённых людей и успешно начатому первенству - рад буду ошибаться.....

Удачи Семаку!!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:46
Жизнь бакланов ничему не учит!!!
VV V
VV V
сегодня в 10:35
За государственные общие деньги страны, Зенит может заставить Семака петь в терцию с государственным чиновником Миллером....
tuman960
tuman960
сегодня в 10:25
Семак ещё не тренер с большой буквы и относится к нему будут соответственно!!Тренерский авторитет нужно заработать,а для этого нужно ВРЕМЯ и тренерский талант!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:18
Доморощенные тренеры никогда не ценятся вровень с забугорными.
Прожженные деятели навроде Бикеича исключение. И тот не россиянин, кстати...
LOpp
LOpp
сегодня в 10:13
Для Зенита важно сохранить 5-ое место.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 10:12
Зря он с зарплатой семака влез, шесть матчей в чемпионате, а у же намек на пересмотр зарплаты. Ещё играть толком не начали, а уже будущие плюшки разделить пытаются.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:06
Геннадий Сергеевич Орлов,несмотря на свой почтенный возраст,отрицает "знания,навыки и умения".Тренер-иная профессия,чем футболист,а "на флоте профессии "хороший парень" нет. Семак в начале тренерского пути,и уже получил увесистые оплеухи. А "капитаны футбольного бизнеса" из "северной столицы"никогда не будут относится к "семакам" как к "манчиням".Потому что вторых они признают равными себе,а "семаков"-такими же местными "населяющими пустыню",как и всё население страны. Ну разве что пока пригодными для осуществления своих планов.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:05
Орлов: "Важно чтобы Зенит относился к Семаку как к Манчини и тогда Лига Европы будет гарантирована."
ndedov
ndedov
сегодня в 09:52
Орлов везде нос свой сунет.
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 09:51
Семак это временно, мы уже готовим предложение Сарри.
Delight
Delight
сегодня в 09:50
Как к манекену что-ли? 😂😂😂
Antonchik
Antonchik
сегодня в 09:46
Семак не такой пижон, как Манчини.
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