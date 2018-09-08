Орлов: «Важно, чтобы „Зенит“ относился к Семаку, как к Манчини»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что у наставника «Зенита» Сергея Семака нет любимчиков.

Поэтому я его и рекомендовал в «Уфу», а потом всё время говорил, что он должен быть в «Зените». Вот он и пришел - и слава богу. Я убеждён, что Семак мог бы работать в европейском клубе - по знаниям, по менталитету, по отношению к делу. Семь лет летал с ним рядом и видел, как он ведёт себя. И сейчас уже в тренерской деятельности, как он работает с конспектами, как за всем следит.

Спаллетти перед уходом сказал, что Семак будет лучшим тренером для «Зенита»? Тогда многие восприняли слова итальянского специалиста как всего лишь реверанс помощнику. Но Спаллетти видел Семака в работе. У Семака потрясающая человеческая харизма. Он честен, справедлив. Может быть, не так эмоционален, как тот же Жозе Моуриньо или Леонид Слуцкий, но он другим берёт. Работает, глядя глаза в глаза, и у него нет любимчиков - и не может быть. В команде самое страшное, если тренер кого-то выделяет.

У Семака есть будущее. Важно, чтобы руководители клуба относились к нему с таким же уважением, как недавно к Манчини. Сейчас, что не секрет, Семак получает меньше некоторых игроков. И это очень тонкая материя.