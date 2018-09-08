У Сане родилась дочь

22-летний полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане стал отцом. Именно по причине рождения дочери футболист вчера покинул расположение сборной Германии.
Напомним, что в четверг сборная Германии сыграла вничью с командой Франции в матче Лиги Наций.
|Лига Наций 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Северная Ирландия
|-:-
|Босния и Герцеговина
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Швейцария
|-:-
|Исландия
|1.53
|4.08
|7.25
|19:00
|сегодня
|Финляндия
|-:-
|Венгрия
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Беларусь
|-:-
|Сан-Марино
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Англия
|-:-
|Испания
|2.75
|3.23
|2.92
|21:45
|сегодня
|Эстония
|-:-
|Греция
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Люксембург
|-:-
|Молдавия
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Сборные 2018
|1
|X
|2
|03:00
|Матч завершен
|Венесуэла
|1:2
|Колумбия
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|США
|0:2
|Бразилия
|-
|-
|-
|05:08
|Матч завершен
|Мексика
|1:4
|Уругвай
|3.27
|3.21
|2.4
22-летний полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане стал отцом. Именно по причине рождения дочери футболист вчера покинул расположение сборной Германии.
Напомним, что в четверг сборная Германии сыграла вничью с командой Франции в матче Лиги Наций.