Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане покинул расположение сборной Германии. Сообщается, что футболист покинул расположение национальной команды по личным причинам. Вероятнее всего, это связано с тем, что девушка Сане должна родить в ближайшие дни.
Напомним, что вчера сборная Германии сыграла вничью с командой Франции в матче Лиги Наций.
Разве что переводчик дораскроет..
Разве что переводчик дораскроет..
Футболист талантлив.
Лукаку-Сане под ними Тони Кросс
Футболист талантлив.
Лукаку-Сане под ними Тони Кросс