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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:00 Закончился первый тайм Логотип АзербайджанАзербайджан 0:0 Логотип КосовоКосово - - -
21:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ПольшаПольша - - -
21:45 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип РоссияРоссия - - -
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Сане покинул расположение сборной Германии

сегодня, 18:27

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане покинул расположение сборной Германии. Сообщается, что футболист покинул расположение национальной команды по личным причинам. Вероятнее всего, это связано с тем, что девушка Сане должна родить в ближайшие дни.

Напомним, что вчера сборная Германии сыграла вничью с командой Франции в матче Лиги Наций.

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BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 19:48
негрила аж 10 минут вчера отыграл. расизм йоахима стал ему невыносим.)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 19:41
Fuad Samedzadeh:
Я думаю Моуриньо надо взять этого пацана он его раскроет Футболист талантлив. Лукаку-Сане под ними Тони Кросс
Так его вроде Гвардиола уже раскрыл?
Разве что переводчик дораскроет..
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 19:28
Я думаю Моуриньо надо взять этого пацана он его раскроет
Футболист талантлив.
Лукаку-Сане под ними Тони Кросс
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:33
Отправился вслед за Озилом.
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