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Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане покинул расположение сборной Германии. Сообщается, что футболист покинул расположение национальной команды по личным причинам. Вероятнее всего, это связано с тем, что девушка Сане должна родить в ближайшие дни.

Напомним, что вчера сборная Германии сыграла вничью с командой Франции в матче Лиги Наций.