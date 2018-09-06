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В сборной Англии обеспокоены положением Соланке в «Ливерпуле»

сегодня, 10:37

Главный тренер молодежной сборной Англии Эйди Бутройд выразил обеспокоенность касательно положения нападающего Доминика Соланке в «Ливерпуле», где форвард совсем не играет.

Соланке регулярно вызывается под знамена молодежной команды «Трех Львов», а также привлекается к тренировкам с основным составом англичан, однако в клубе он пока не появлялся на поле в текущем сезоне.

Я очень доволен Домиником, но также и обеспокоен тем, что в клубе он не получает игровой практики. На пользу Англии и всего британского футбола было бы, если бы Соланке и другие футболисты получали минуты в своих клубах.

Похожая ситуация сложилась вокруг Фила Фодена и Жейдона Санчо, которые в текущей кампании выходили пока только на замену в «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии» соответственно.

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